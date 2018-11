Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Es gab Zehntausende von falschen Vorhersagen für den Large Hadron Collider", den großen Teilchenbeschleuniger am Cern bei Genf. Vor seinem Start 2008 wurde etwa an supersymmetrische Teilchen, zusätzliche Raumdimensionen, Dunkle Materie, Schwarze Löcher oder Paralleluniversen gedacht, aber "davon ist nichts eingetreten". Nur das Higgs-Boson wurde gefunden, und dessen Vorhersage stammte bereits aus den 1960er Jahren. Diese ernüchternde Bilanz zog die Physikerin Sabine Hossenfelder (Jahrgang 1976) bei ihrem Vortrag "Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt" beim Festival "Geist Heidelberg" im DAI.

Nach Hossenfelder spricht man in den Grundlagen der Physik von einer Krise. Aber sie geht noch einen Schritt weiter: "Es gibt eine Stagnation: Es tut sich nichts." Die mathematische Struktur in den Theorien habe sich seit den 1970er Jahren nicht verändert. Obwohl klar sei: "Da muss noch mehr sein." Aber die Allgemeine Relativitätstheorie Einsteins und das Standardmodell der Physik passen nicht zusammen. Und es gibt weitere offene Fragen. Zugleich wird der Fortschritt langsamer, denn die Experimente sind extrem aufwendig. Hossenfelders Diagnose: "Die Physiker konzentrieren sich auf die falschen Probleme."

In der Wissenschafts-geschichte glaubte schon Isaac Newton (1643-1727) an die Schönheit der Naturgesetze. Und diese Grundeinstellung fand sich auch in den folgenden Jahrhunderten. Hossenfelder: "In der fundamentalen Physik hat eine schöne oder elegante Theorie eine größere Wahrscheinlichkeit, richtig zu sein als eine unelegante." Der Drang zur allumfassenden Theorie ist weit verbreitet: "Die Physiker sind dem Glauben verfallen, dass ihr Sinn für Schönheit hilfreich ist in der Entwicklung neuer Theorien." Als wichtige Kriterien der Schönheit gelten Einfachheit, Natürlichkeit und Eleganz. Diese Eigenschaften müssen in neuen Theorien erfüllt sein.

In der Geschichte der Physik funktionierten viele schöne Ideen nicht, wie zum Beispiel die Konstanz des Universums, das tatsächlich expandiert. Dagegen gibt es "hässliche" Ideen, die effektiv sind: Dies trifft Hossenfelder zufolge etwa auf die unterschätzte Quantenmechanik zu. Die Physikerin weiter: "Es gibt auch keinen Grund dafür, warum unser Sinn für Schönheit nützlich sein sollte in der Entwicklung neuer Naturgesetze." Neue Theorien können auf Anhieb durchaus erst einmal hässlich aussehen. Denn die Orientierung an Schönheitsidealen "funktioniert jetzt schon seit vierzig Jahren nicht".

Nun verschlingen die komplexen Experimente immer mehr Zeit und Geld. Deshalb müssen die zu testenden Hypothesen sorgfältig ausgewählt sein. Hossenfelder zum Schluss: "Die derzeitige Organisation der Forschung belohnt Forscher, wenn sie an Themen arbeiten, die produktiv und beliebt sind." Also schön sind und viele Fachartikel ermöglichen.

Info: Sabine Hossenfelder: "Das hässliche Universum: Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt". 2. Aufl.; S. Fischer Verlag, Frankfurt 2018. 368 S., 22 Euro.