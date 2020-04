Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wenn sich Dr. Ronald Grossarth-Maticek zu Wort meldet, scheiden sich meist die Geister in Befürworter und Gegner. Nun macht der wissenschaftliche Medizinsoziologe auf Studien aus den 1970er-Jahren unter seiner Mitwirkung aufmerksam. Es ging um die heilende Wirkung von kontrolliertem Fieber bei virusbedingten Grippeerkrankungen mit Komplikationen wie Lungenerkrankung. Der Heidelberger Wissenschaftler bittet um eine Prüfung seiner These: "Das könnte eine Chance für die Corona-Therapie sein." Grossarth hat in Belgrad und Heidelberg Soziologie, Psychopathologie, Kriminologie und Medizin studiert und im Fach Soziologie in Heidelberg promoviert.

An der Medizinischen Fakultät der Universität Belgrad promovierte er zum Dr. med. sc. (Doktor der medizinischen Wissenschaften). Der Titel wird in Deutschland als Dr. med geführt. Im ehemaligen Jugoslawien kam er in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Ärzten der Universitäten Novi Sad und Belgrad, einigen Kreiskrankenhäusern und weiteren Ärzten zu der These: "Ein extrem hohes (über 39 bis 41,5 Grad Celsius) und lang anhaltendes Fieber (drei bis sechs Tage) kann eine starke Wirkung gegen virusbedingte Grippeerkrankungen mit Komplikationen wie zum Beispiel einer Lungenentzündung zeigen."

Mehrere Ärzte hatten es damals unterlassen, bei ihren Patienten fiebersenkende Mittel einzusetzen. So konnte sich das hohe Fieber entfalten und wirksam werden. Im Vergleich zu Gruppen, in denen das Fieber unterdrückt wurde, zeigten sich positive Auswirkungen. Grossarth erklärt: "Es gab weniger Todesfälle. Nachuntersuchungen zeigten, dass in der Gruppe, deren Fieber nicht gesenkt worden war, weniger Krebsfälle auftraten. Es kam zu bedeutend weniger Rückfällen."

Seit mehreren Jahrzehnten forscht Grossarth nun in Heidelberg. Er prüfte die Virustheorie in Kooperation mit Prof. Ingolf Vogt-Moykopf in Bezug auf Grippeerkrankungen mit Komplikationen als auch in Kooperation mit Prof. Ott und dem Internisten Gotthard Schettler in Bezug auf den Krankheitsverlauf und Entstehung von Bronchial- und Brustkrebskarzinom. Grossarth: "Wenn hohes Fieber zugelassen wurde, kam es zu einem milderen Krankheitsverlauf, zu weniger Rückfällen und nach 15 Beobachtungsjahren zu weniger Krebserkrankungen."

Die Arbeitsgruppe von Grossarth hat zwischen 1972 und 1978 rund 38.000 Personen im Rahmen einer prospektiven Interventionsstudie zur Prävention chronischer Erkrankungen untersucht. In dieser Studie wurde eine Gruppe gebildet mit Personen, die an Grippe mit schweren Komplikationen wie zum Beispiel Lungenentzündung erkrankten: Von 1350 Personen erklärten sich 601 Personen bereit, in engster Kooperation mit ihrem Arzt, das Auftreten von hohem Fieber zuzulassen. Weitere 749 Personen verweigerten die Teilnahme und erhielten eine konventionelle und auch fiebersenkende Therapie. Dabei haben 502 Personen in der Interventions-Gruppe in einem Zeitraum von drei bis sechs Tagen hohes Fieber zugelassen. 99 Personen konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Gruppe aufgenommen werden. Die Kontrollgruppe von 509 Personen wurde konventionell behandelt, zum Beispiel mit dem Einsatz von fieberdämpfenden Mitteln. Aus der konventionell behandelten Gruppe konnten die Daten von 240 Personen nicht erfasst werden.

Ein Auszug aus der Statistik von den Jahren 1974 bis 2007: Bei 502 Grippepatienten mit Lungenentzündung und hohem Fieber bis 41,5 Grad für drei und sechs Tage unter strenger ärztlicher Aufsicht kam es zu zwei Todesfällen durch Grippe. Bei den anderen 509 Grippepatienten mit Lungenentzündungen und hohem Fieber, bei dem ab 39 Grad Celsius interveniert wurde, kam es zu 19 Todesfällen durch Grippe. Nach 16 Jahren litten aus der ersten Gruppe 41 Personen an einer Krebserkrankung, in der zweiten Gruppe waren es 97 Personen.

Grossarth erklärt: "Es erscheint kontraindiziert, fiebersenkende Mittel bei Grippepatienten einzusetzen. Es stellt sich die Frage, ob ähnliche Ergebnisse bei Symptomen durch das Corona-Virus zu erzielen sind. Eine Prüfung ist erforderlich, um Todesfälle mit relativ harmlosen Krankheitsverläufen zu vergleichen. Wenn durch das Zulassen von hohem Fieber ernsthafte Symptome reduziert werden, zum Beispiel Lungenentzündung, dann ist zu erwarten, dass das Gesundheitssystem weniger belastet wird, weil der Krankheitsverlauf durch Zulassung von hohem Fieber verkürzt wird." Für die richtige Erfassung und Kontrolle von hohem Fieber als Präventionsmaßnahme fordert er eine Schulung für Ärzte und Krankenpfleger.