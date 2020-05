Mainz. (dpa) Die preisgekrönte YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim ("maiLab") macht sich für mehr naturwissenschaftliche Bildung in den Schulen und eine transparentere Kommunikation von wissenschaftlichen Inhalten stark. "Wir als Gesellschaft bewerten Naturwissenschaften als Genie- oder Freakwissen und weniger als Allgemeinwissen - und das fällt uns jetzt in der Pandemie auch mit auf die Füße", sagte die 32-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur im Mainz.

"Mit Medien- und Quellenkompetenz alleine kann man sich in diesem Mediendschungel nicht zurechtfinden", mahnte die promovierte Chemikerin. "Wenn man nicht weiß, was ein Virus ist, kann einem Attila Hildmann oder Xavier Naidoo natürlich sonst was erzählen."

Die Wissenschaftsjournalistin sieht bei der Verbreitung der Verschwörungstheorien in der Corona-Krise sowohl die Medien als auch jeden einzelnen in der Pflicht. Die Medien stünden vor einem schwierigen Spagat - zwischen Aufklären und einer Minderheit zu viel Raum zu geben. Dies beschäftige auch ihr "maiLab"-Team bei der Produktion für das nächste Video, das an diesem Donnerstag erscheint.

"Jeder von uns trägt auch ein bisschen seine Verantwortung mit, nicht Spreader zu sein" und absurde Theorien weiterzuverbreiten, sagte Mai. "Letztendlich ist das auch nur wie ein Virus."

Mai teilt die Kritik etwa vom Verein ProQuote Medien, dass in der Corona-Pandemie weniger Frauen zu Wort kämen. Ihr allerdings nur subjektiver Eindruck sei, "dass Frauen erst als Expertinnen in die Öffentlichkeit gehen, wenn sie seit Jahren einen Lehrstuhl innehaben, während Männer eher mal sagen, ich habe doch Biologie studiert, dazu kann ich was sagen".

Dies merke sie auch bei ihrer Recherche. "Wir schreiben alle möglichen Experten an, und uns schreiben viel mehr Männer zurück, die sich das zutrauen vor so einem großen Publikum zu sprechen und für immer im Internet zu sein."