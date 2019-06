Die Sonne spiegelt sich im Lenker aus verchromten Ketten, als sich Carlos Bermúdez auf sein 3,45 Meter langes Fahrrad schwingt und in die Pedale tritt. Er und seine Freunde vom Chilangos Lowbike Clubs fallen auf zwischen all den Radlern, Joggern und Inlineskatern auf der Prachtstraße Paseo de la Reforma im Zentrum von Mexiko-Stadt. Nicht nur wegen der reich verzierten Fahrräder: Sie tragen weite Baggy-Pants, Sport-Jerseys in XXL, Silberketten und große Ringe an den Fingern. Einige sind tätowiert, auch an Hals und Kopf, wie David Tavira, den sie deswegen «El Pizarrón» (Tafel) nennen.

Ihre Outfits erinnern an den Stil der «Cholos» - der mexikanischen Jugendlichen, die in den 1970er Jahren in den Migrantenvierteln von Los Angeles eine eigene Identität suchten. Viele der Lowrider-Fahrer leben in Gegenden, in denen es Probleme mit Gewalt gibt. Hier wollen sie keinen Ärger - nur Radfahren auf einem ganz speziellen Gefährt.

Ein Lowrider ist eine Art tiefergelegtes Fahrrad. Mit den niedrigen Sitzen und langen, geschwungenen Lenkern sehen manche ein bisschen aus wie eine Harley Davidson, nur ohne Motor. Auch ihre Besitzer sind klassische Biker-Typen.

«Einige waren Gang-Mitglieder, aber heute wollen sie keinen Ärger mehr. Deshalb cruisen sie jetzt», sagt Saúl Pérez Ramiro der Deutschen Presse-Agentur. Der 30 Jahre alte Maurer hat sein Rad Stück für Stück selbst aufgemotzt. «Sie wollen das hinter sich lassen. Und wenn sie hierher kommen, statt Straftaten zu begehen, repräsentieren sie eine Kultur. Hier herrscht eine ganz andere Atmosphäre», sagt er.

Sonntags werden die Prachtstraßen von Mexiko-Stadt zur Piste für Radler und Läufer. Nicht nur mit ihren exotischen Rädern ziehen die Lowbike-Fahrer die Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch mit ihren charakteristischen Posen und Gebärden, die bei den Gangs in Mittelamerika beliebt sind.

Die Gruppe wurde 2014 gegründet und besteht heute aus rund 85 Mitgliedern, darunter auch Frauen und Kinder. «Abgesehen von unserem Erscheinungsbild sind wir ein Verein wie jeder andere auch», sagt Juan Carlos Jasso, einer der Organisatoren. «Hier gibt es Arbeiter, Familienväter und Studenten.»

Am letzten Sonntag im Monat treffen sie sich an einer Ecke gegenüber der Kirche San Hipólito in der Nähe der Metro-Station Hidalgo, um ihre Tour zu beginnen. «Wir sind wie eine Familie», sagt der 30 Jahre alte Héctor Hernández. «Es gibt Jungs, die so viel mitgemacht haben, dass sie gezeichnet sind - deshalb die Tätowierungen. Sie haben sich in erster Linie dem Club angeschlossen, um all das hinter sich zu lassen - alles, was sie gemacht haben.»

Einer von ihnen kommt mit seinem sieben Jahre alten Sohn auf einem umgebauten Dreirad. «Das Ziel unserer Radler-Gruppe ist es, den Menschen dieses Bild zu nehmen: Hier kommen die Missetäter, die Diebe und die Drogenabhängigen. Wenn sie mit uns zu tun haben, merken sie, dass es nicht stimmt», sagt er.

Die Gruppe hat Regeln dafür, wie Mitglieder sich gegenseitig unterstützen und miteinander umgehen. Den Kodex muss respektiert werden, um die offiziellen Abzeichen tragen zu dürfen: eine Plakette zum Umhängen und ein Hemd, das auf der Rückseite den gelben Schriftzug «Chilangos» trägt. So werden die Bewohner der mexikanischen Hauptstadt genannt.

«Ich sehe das als einen Lebensstil. Es ist etwas, das dich total abschalten lässt», erklärt Juan Carlos Martínez. Inspiriert von den Lowridern hat der 21-Jährige angefangen, Industriedesign zu studieren. Das Fahrrad von Ricardo «Robotín» Sánchez etwa ist verchromt. Sein Sitz hat eine niedrige Rückenlehne, die hintere Felge ist verstärkt.

Uriel Solórzano fährt ein blaues Rad mit einem gebogenen Lenker, der mit Würfeln verziert ist. Der 24-Jährige ist Anwalt, aber statt Anzug und Krawatte trägt er heute Latzjeans mit herunterhängenden Trägern. «Man sagt, Mode ist, was gefällt. Kleider machen keine Leute», sagt er. «Oft sehen uns die Leute und denken: Ja, du wirst mich bestehlen.» Wenn sie sich aber auf ein Gespräch einlassen, erlebten sie eine Überraschung. «Einige sind Akademiker, Lehrer und Köche», sagt er. «Das hier ist ein Projekt, um genau dieses schlechte Image abzuschütteln.»