Von Benedikt von Imhoff

Lucy sah für sich keine andere Möglichkeit mehr. Den Nebenjob in einer Bar hatte sie wegen der Pandemie verloren, ein neue Stelle war nicht zu finden. Nun reichte das Geld fürs Studium nicht mehr. "Ich habe Sexarbeit gewählt", sagte Lucy dem Uni-Portal The Tab. "Mir hat Sex immer Spaß gemacht, und es gab einfach keine andere Möglichkeit, die sich an meinen Uni-Zeitplan anpassen ließ." Zuerst bot Lucy Bilder über das Erotikportal OnlyFans an, doch auch das war nicht genug. Deshalb prostituierte sich die Britin, traf Freier.