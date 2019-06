Von Britta Schultejans

Es ist wieder Festival-Zeit: Am Wochenende starten die Zwillingsfestivals «Rock am Ring» und «Rock im Park». Bis zu 160 000 Rockfans werden erwartet - darunter nach Veranstalterangaben rund 40 Prozent Frauen. Die Männer sind in der Überzahl auf dem Festivalgelände. Doch noch viel krasser gilt das auf den Bühnen.