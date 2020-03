Von Julia Giertz

Gehen angesichts der Corona-Epidemie in Seniorenheimen Angst und Panik um? Weit gefehlt, sagt Cosmina Halmageanu, Direktorin des Hauses am Maienplatz in Böblingen. "Die Bewohner sind sehr gelassen, ich sehe keine Ängste", sagt sie. Die älteren Leute hätten eine große Lebenserfahrung, oft weit Schlimmeres durchgemacht und zum Teil noch den Krieg erlebt. Für viele sei das Virus eine Lappalie. Dabei haben ältere Menschen ein höheres Risiko, an dem Virus zu erkranken. "Denn sie haben womöglich andere Erkrankungen und geschwächte Abwehrkräfte", erläutert Halmageanu. Bislang sei das Virus aber weder bei den fast 200 Bewohnern noch bei Beschäftigten aufgetreten. Verunsicherung gebe es eher bei den Angehörigen.