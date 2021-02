Melina Crispin, Aktivistin, kniet vor einem anzüglichen Kommentar «#Stoppt Belästigung Ok, darf ich Sie dann mal besteigen? catcallsofmainz» in der Innenstadt. Frauen aus Hessen und Rheinland-Pfalz kämpfen gegen verbale sexuelle Belästigung («Catcalls»). Sie schreiben die anzüglichen Kommentare in großen Kreidelettern genau da, zum Beispiel auf die Straße oder den Bürgersteig, wo sie passiert sind. Foto: dpa