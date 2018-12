Von Ofira Koopmans

Gusch Ezion, Westjordanland (dpa) - Israelische Siedler und Soldaten warten an der Haltestelle südlich von Jerusalem auf einen Bus. Sie sitzen in der brütenden Julihitze hinter massiven gelben Betonpollern. Passanten sollen so davor geschützt werden, von palästinensischen Attentätern mit Autos gezielt totgefahren zu werden. Gerade im Siedlungsblock Gusch Ezion ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu solchen Ramm-Attacken gekommen. Es sind Anschläge sogenannter «einsamer Wölfe» - spontane Gewalttaten frustrierter Palästinenser, die keiner militanten Organisation angehören, und die auch von Geheimdiensten nur schwer vorherzusagen sind.

Seit Beginn der Gewaltwelle im Oktober ist es in Israel und den besetzten Palästinensergebieten zu rund 300 Attacken solcher «einsamen Wölfe» gekommen - sei es mit Autos, Messern, Schusswaffen oder Bomben. Auch in anderen Teilen der Welt - vor allem in Europa und den USA - häuften sich zuletzt Gewalttaten von Einzeltätern, die keiner Terrororganisation angehören und die ohne ausdrückliche Anweisungen von Hintermännern agieren. In Deutschland löst diese neue Art der Gewalt viel Angst und Verunsicherung aus. Auf der Suche nach Antworten und Lösungen blicken viele nach Israel, weil die Menschen im jüdischen Staat seit Jahrzehnten unter ähnlichen Bedingungen leben.

Israels Sicherheitskräfte verwenden allerdings im Kampf gegen solche Attentäter auch Methoden, die in Europa sehr umstritten sind, zum Beispiel Häuserzerstörungen zur Abschreckung.

Seit Oktober setze man auf ein spezielles Überwachungssystem zum «Risiko-Management», sagt ein israelischer Militär, der namentlich nicht genannt werden will. «Wir schaffen es, mehr Angreifer noch vor den Attacken zu schnappen, sogar die "einsamen Wölfe"», sagt der Armee-Vertreter.

Man überwache etwa Palästinenser, die über soziale Medien radikale Botschaften konsumierten. «Wenn so jemand plötzlich ein Auto mietet, taucht er auf unserem Überwachungssystem auf», erklärt der Militär. Im März sei es so etwa gelungen, ein palästinensisches Mädchen abzufangen, das mit einem Messer in der Tasche mit einem Taxi zu einer israelischen Militärsperre gefahren sei.

Um ein typisches Täterprofil zu erstellen, hat der Militär die Motive von mehr als 80 Palästinensern untersucht, die zwischen Oktober und Januar Anschläge verübt hätten. Rund 40 Prozent von ihnen hätten Selbstmordabsichten verfolgt, sagt er. Kombiniert mit spontaner Wut über die Situation in der Region - etwa den Streit um den Tempelberg in Jerusalem - bilde dies eine explosive Mischung.

Viele Palästinenser mit Selbstmordgedanken zögen es vor, als «Märtyrer» Israelis mit in den Tod reißen, um gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen, sagt der Militär. «Wenn sie sich umbringen wollen, dann wollen sie lieber mit dem Messer in der Hand sterben und einen israelischen Soldaten angreifen, als einfach von einem Gebäude zu springen.» Gerade bei weiblichen Attentätern sei das Selbstmord-Motiv besonders häufig, sagt er. Sie wollten aus Zwangsehen oder vor anderen Problemen in engen Familien fliehen.

Im Kampf gegen die Gewaltwelle gehen Israels Sicherheitskräfte auch gegen illegale Waffen vor. Seit Januar haben sie rund 20 Lager mit sogenannten Carlo-Schusswaffen demoliert. Es handelt sich um recht billige Nachbauten der schwedischen Maschinenpistole Carl Gustav. Viele der palästinensischen Attentäter setzten sie zuletzt bei Feuerüberfällen auf Israelis ein.

In den vergangenen Monaten habe die israelische Armee zudem mehr als 20 Häuser von Attentätern zerstört, sagt Oberst Ido Misrachi, Leiter der Wehrtechnik-Abteilung bei Israels Zentralkommando. Das Wissen, dass die Häuser ihrer Familien zerstört werden könnten, schrecke zumindest einige der potenziellen Angreifer ab, glaubt er. Menschenrechtler haben diese Maßnahme allerdings immer wieder scharf als Kollektivbestrafung kritisiert.

Israelische Soldaten erhielten inzwischen eine Spezialausbildung, um auf Anschläge «einsamer Wölfe» vorbereitet zu werden, sagt Batallionskommandeur Janiv Barot, dessen Soldaten an einer zentralen Kreuzung in Gusch Ezion Wache halten. «Es gibt Wege, das Auto zu stoppen, bevor es einen belebten Ort erreicht», sagt Barot. Die Soldaten lernten in der Schulung, wie sie den Fahrer bei Ramm-Attacken möglichst schnell erschießen könnten. Im Notfall hätten sie die Anweisung, die Tür des Fahrzeugs zu öffnen und den Attentäter physisch zu überwältigen. Im Vergleich zu Europa sei «die Wachsamkeit in Israel viel höher» und die Reaktionszeit schneller, sagt der Kommandeur. «Die Realität in Israel ist eben anders.»