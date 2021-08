Zwei Exemplare des «Nokia 9000 Communicator» sind am Eingang des Frankfurter Museums für Kommunikation zur Online-Ausstellung «Smartphone.25 - Erzähl mal!» in einer Vitrine ausgestellt. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen des Smartphones präsentiert das Museum für Kommunikation (MFK) Frankfurt eine passende Online-Ausstellung.

"Smartphone.25 - Erzähl mal!" umfasst verschiedene Kapitel wie "Digitaler Alltag", "Smart Storys" oder "Smartphonegeschichte" und erzählt von der technischen Entwicklung und auch von gesellschaftlichen Veränderungen.

Die digitale Schau kann ab Sonntag im Netz abgerufen werden. Bereits jetzt steht neben dem Eingang des MFK eine Jubiläumsvitrine, in der ein "Nokia 9000 Communicator" zu sehen ist. Das Modell, das am 15. August 1996 auf den Markt kam, war das erste internetfähige Mobiltelefon.

Vor einigen Monaten hatte das Museum Interessierte dazu aufgerufen, alte Handys einzuschicken und von ihren Erlebnissen mit den Geräten zu berichten. Bundesweit hätten bislang mehr als 80 Menschen teilgenommen, Einsendungen seien bis Jahresende möglich, hieß es.

Erste wenige "Smart Storys" gibt es in der Online-Ausstellung zu lesen, weitere sollen demnächst folgen. "Die persönlichen Geschichten der Nutzerinnen und Nutzer ermöglichen einen kurzweiligen Rundgang durch die Geschichte der Mobiltelefonie", sagte Museumsdirektor Helmut Gold am Donnerstag. Die Telefone erhalten einen Platz in der Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, zu der auch das Museum für Kommunikation Berlin gehört.

