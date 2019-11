Der Porsche Taycan feierte auf der diesjährigen IAA-Automesse in Frankfurt Premiere. Foto: Thomas Geiger/dpa-tmn/dpa

Aufgrund der «hohen Komplexität» gehe man von einer Verschiebung der Liefertermine um acht bis zehn Wochen aus, bestätigte Porsche. Zuvor hatte das Online-Magazin «Tek.no» von einer entsprechenden Information des Herstellers an Kunden in Norwegen berichtet.

«Der Wagen ist ein von Grund auf neu entwickeltes Produkt, das in einer komplett neuen Fabrik produziert wird», teilte Porsche weiter mit. Man bedauere die Verzögerung sehr und setze alles daran, sie so gering wie möglich zu halten.

Porsche hatte den Taycan Anfang September präsentiert und den Marktstart in den USA noch in diesem Jahr angekündigt. Dabei bleibe es auch, betonte ein Sprecher auf Nachfrage. In Europa und Asien soll der Taycan 2020 ausgeliefert werden.