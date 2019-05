Der Dax verlor am Ende 0,58 Prozent, ging mit 12.238,94 Punkten aber immerhin deutlich über seinem Tagestief von 12 150 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht brachte er ein Plus von gut 1,5 Prozent über die Ziellinie. In der zweiten Börsenreihe fiel der MDax am Freitag um 0,73 Prozent auf 25.791,99 Punkte.