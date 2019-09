Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte büßte 0,76 Prozent auf 25.448,06 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,55 Prozent auf 3512,69 Zähler.

Das zentrale Thema ist das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump.

Dieses hatte am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die Stimmung ins Negative kippte. Der Dax und seine europäischen Indexkollegen folgten dem nun am Mittwoch nach unten.