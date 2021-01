Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der MDax, der an diesem Tag sein 25-jähriges Bestehen feierte, stieg um 0,27 Prozent auf 31.290,46 Punkte.

Nach wie vor beunruhigt die Nachrichtenlage über Corona-Neuinfektionen und damit einhergehende schärfere Lockdown-Bestimmungen in Europa und andernorts. Vorsicht herrscht außerdem angesichts der an diesem Mittwoch anstehenden Amtsübergabe in den USA.

© dpa-infocom, dpa:210119-99-81312/6