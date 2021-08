Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax bleibt am Freitag in Reichweite der 16.000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die ihn in der Spitze bis auf 15.964 Zähler führten, rückte der Leitindex kurz nach der Eröffnung um 0,12 Prozent auf 15.956,22 Punkte vor. Damit steuert der Index auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu.