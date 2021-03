Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland war der Dax nach den jüngsten Rekorden zwar schwächer gestartet, dank erneut sehr fester Autowerte konnte er seine Verluste aber abschütteln. Am frühen Nachmittag legte er um 0,11 Prozent auf 14 637,19 Punkte zu.

In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd auf die 15 000 Punkte mit 14 804 Punkten gekrönt, am Freitag hatten die Anleger aber zwischenzeitlich Kasse gemacht.

Der MDax schaffte es am Montag mit 0,34 Prozent in die Gewinnzone, er stand zuletzt bei 31 729,61 Zählern. Beim Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx standen zeitgleich aber noch moderate Verluste auf der Kurstafel. In New York startete der Dow Jones Industrial mit leichten Verlusten, der technologielastige Nasdaq-100-Index aber im Plus.

Laut der LBBW richten sich die Blicke am Montag auf die Corona-Runde zwischen Bund und Ländern. Wegen der erneut stark steigenden Infektionszahlen setzt ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt auf eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 18. April. Die dritte Infektionswelle war am Aktienmarkt zuletzt aber schon keine nachhaltige Belastung, es überwog der Konjunkturoptimismus.

An diesem Montag traten zahlreiche Index-Änderungen in Kraft. Dazu gehörte die Aufnahme der Beteiligungsgesellschaft Porsche in den MDax. Die Aktien standen bei Anlegern aber stärker wegen der Kursausschläge bei der Kernbeteiligung VW im Fokus. Im Schlepptau der VW-Titel schnellten die Porsche-Aktien um mehr als acht Prozent hoch.

Der Euro stieg wieder über die Marke von 1,19 US-Dollar, zuletzt wurden 1,1913 Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1891 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,36 Prozent am Freitag auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 145,06 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,11 Prozent auf 171,37 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-871082/19