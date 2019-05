Frankfurt/Main (dpa) - Trotz neuer US-Zölle auf Importe aus China haben sich Anleger am Freitag zuversichtlich gezeigt. Der Dax, der am Vortag noch auf den tiefsten Stand seit Mitte April gefallen war, erholte sich am Nachmittag um 0,63 Prozent auf 12.049,59 Punkte.