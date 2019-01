Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts gleich mehrerer wichtiger Ereignisse und der damit verbundenen Risiken hat der Dax am Mittwoch den Rückzug angetreten. Der Leitindex, der am Vortag auf der Stelle getreten war, verlor 0,33 Prozent auf 11.181,66 Punkte. Auch kräftige Kursgewinne an der Wall Street konnten den Dax am Nachmittag nicht befeuern.