Am Vortag war der Dax aus Furcht der Anleger vor einer neuerlichen Corona-Infektionswelle um mehr als 4 Prozent bis nahe an die 12.500 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August abgerutscht.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Dienstag um 0,52 Prozent auf 26.637,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher.

Angesichts der wieder größeren Corona-Sorgen griffen die Anleger am Dienstag unter anderem bei den vermeintlichen Gewinnern der Krise zu. So stiegen die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero als bester Dax-Wert um rund drei Prozent und die des Kochboxenlieferanten Hellofresh im MDax um rund ein Prozent.

Bei den Aktien von United Internet sowie 1&1 Drillisch war ein Erholungsversuch angesagt. Für die United-Papiere ging es an der MDax-Spitze um mehr als sechs Prozent und für jene der Mobilfunktochter 1&1 im Nebenwerteindex SDax um fast drei Prozent nach oben. Am Montag waren die Papiere der beiden Unternehmen wegen Gewinnwarnungen infolge des Streits mit Telefonica Deutschland um den Zugang zum O2-Netz um bis zu 28 Prozent eingebrochen.

Inmitten des Konflikts legt der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch nun Hoffnung in die Bundesnetzagentur. Die United-Tochter will die anderen deutschen Netzbetreiber Deutsche Telekom und Vodafone offenkundig mithilfe der Regulierungsbehörden zu neuen Verhandlungen rund um die Mitnutzung von deren Netzen bewegen.

Auch bei Grenke bekamen die Optimisten wieder etwas Oberwasser: Die zuletzt wegen Vorwürfen eines Leerverkäufers schwer unter Druck geratenen Anteilsscheine des Leasinganbieters stiegen um gut sechs Prozent. Am Montag waren sie schon freundlich gestartet, letztlich aber wieder tief ins Minus abgerutscht. Neue Reaktionen von Grenke auf die Betrugsvorwürfe der Investorengruppe Viceroy hatten dabei die zuletzt arg gebeutelten Aktien weiter schwanken lassen. Wie bekannt wurde, prüft der Leasinganbieter jetzt die Integration seines viel kritisierten Franchisesystems.

Am Devisenmarkt notierte der Euro zuletzt bei 1,1748 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1787 (Freitag: 1,1833) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8484 (0,8451) Euro gekostet. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 145,82 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 174,38 Zähler nach.

