Von Matthias Kros

Weinheim. Die Weinheimer Naturin Viscofan, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Hersteller von Wurstpellen, gehört zu den Unternehmen, die bislang ohne Probleme durch die Corona-Krise gekommen sind. "Wir produzieren normal weiter", sagte Geschäftsführer Wilfried Schobel am Dienstag nach einem Besuch von Karin Schütz (CDU), Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. "Wurst isst man schließlich immer".

Man erwarte im laufenden Jahr sogar ein leichtes Umsatzplus gegenüber 2019, als rund 150 Millionen Euro in den Büchern standen. Das Unternehmen, das wegen seiner Bedeutung für die Lebensmittelversorgung in der Corona-Krise den Status der "Systemrelevanz" genießt, zählt mit über 500 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern Weinheims. Weitere 200 Menschen sind im direkten Umfeld von Naturin beschäftigt.

Die Lebensmittelbranche in der Region wird leicht unterschätzt. Dabei zählt der 2018 gegründete Zusammenschluss Lebensmittelnetzwerk Rhein-Neckar mittlerweile 22 Mitglieder, darunter ADM Wild in Eppelheim oder Gelita in Eberbach. Schütz nannte Naturin bei ihrem Besuch in Weinheim "ein Paradebeispiel dafür, was wir für tolle Unternehmen in Baden-Württemberg haben" und dachte dabei vor allem an die neuen Ideen des Unternehmen jenseits der klassischen Wurstpelle. Naturin zeige viel Mut und Entschlossenheit, sich aufbauend auf bestehender Expertise neue Geschäftsfelder zu suchen.

Im vergangenen Jahr habe man in Deutschland die erste vegane Wurstpelle auf den Markt gebracht, die rein pflanzlich und essbar sei, nannte Geschäftsführer Schobel als Beispiel für diese Freude an Innovationen. Natürlich füllten die Kunden darin keine fleischhaltige Wurst, sondern vegane Alternativen. "Das Angebot an veganer Wurst wächst", weiß Schobel. "Das ist eine spannende Entwicklung, da hat sich viel geändert".

Aber auch beim von Naturin produzierten Kollagen, das aus Rinderhaut gemacht wird, sieht der Geschäftsführer noch viel Potenzial. Mittlerweile werde es beispielsweise als Nahrungsergänzungsmittel angeboten, das gut für Haut und Gelenke sei.

Doch besonderes Augenmerk hat Schobel auf einen ganz anderen Einsatzbereich gelegt, nämlich in der regenerativen Medizin. Aus dem Naturprodukt Kollagen hergestellte feine Membrane böten eine lebenserhaltende Umgebung für Körperzellen, die auf diese Weise Patienten verabreicht werden könnten. Klinische Studien dazu liefen in Spanien, ein Herzinfarkt-Patient sei bereits erfolgreich behandelt worden. Bis derartige Anwendungen die Umsätze mit Wurstpellen erreichten, werde aber wohl noch eine ganze Weile vergehen, so Schobel. "Im Pharmabereich muss man eben langfristig denken", weiß er. "Und es ist sicher auch viel Idealismus im Spiel".