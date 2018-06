Heidelberg/Walldorf. (tv) "Wir haben oft gearbeitet wie die Pferde, bis wir umgefallen sind." Die Mitarbeiterinnen von WKD trauern ihrem Job am SAP-Empfang trotzdem hinterher. "Ich habe den Job über alles geliebt", sagte eine der Frauen am Freitag im Gespräch mit der RNZ. "Wir waren das Gesicht des Unternehmens. Wir sind immer freundlich geblieben, wir hatten immer ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn wir 12 Stunden ohne Pause gearbeitet haben."

Das sei keine Ausnahme gewesen, weil WKD viel zu wenige Frauen beschäftigt habe, um die von SAP geforderte Leistung erfüllen zu können. Deshalb habe WKD auch den Auftrag in der Telefonzentrale verloren.

Dass einige Frauen sehr oft von 7:30 Uhr bis 20 Uhr gearbeitet hätten, sei aber auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen. "Man musste über 200 Stunden im Monat arbeiten, um etwa 1300 Euro netto zu verdienen." Pausen habe es keine gegeben, da es keine personellen Kapazitäten für eine Ablösung gegeben habe.

Oft sei man alleine an einem Empfang gesessen, was gar nicht erlaubt sei. SAP habe es toleriert, dass eigene Mitarbeiterinnen die Arbeit der WDK-Frauen im Fall einer notwendigen Pause übernommen hätten. "Es tut auch sehr weh, die netten SAP-Kolleginnen verloren zu haben." Man habe sich immer gegenseitig unterstützt, alle hätten einander geholfen.

Ganz ohne Kritik an SAP geht es in dem Gespräch aber auch nicht. "SAP hat zugeguckt, wie wir 12 Stunden ohne Pause gearbeitet haben. Da hätte jemand eingreifen müssen." Immerhin habe SAP in diesem Jahr dafür gesorgt, dass WKD die Frauen besser bezahlte. Vor zwei Jahren sei der Mindestlohn von 8,50 Euro, dann seien 9,50 Euro gezahlt worden, erst seit Mai dieses Jahres nach einer Intervention des Konzerns seien es 11 Euro gewesen.

Das Urlaubsgeld sei verschwindend gering gewesen, das Weihnachtsgeld habe 150 Euro brutto betragen. "Weil es der Firma angeblich nicht gut ging, sollte das Weihnachtsgeld auch mal erst Monate später gezahlt werden."

Viel Arbeit für wenig Geld also. Die Anforderungen im Empfangsbereich der SAP - bei bis zu vier Einsatzorten pro Tag - seien hoch. Zu SAP kommen Besucher aus aller Welt, um all deren Belange sich die oft gut ausgebildeten Empfangsdamen kümmern.

Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift ist nötig, Französisch auch, weitere Sprachkenntnisse sind willkommen. Besucher beim Gastgeber anmelden, jede Auskunft geben können, Besucher und Mitarbeiter fotografieren und Namenschilder ausgeben, viele unterschiedliche Zugangskarten verwalten, den Besucherverkehr regeln.

"Niemand kam an uns vorbei." Die ganze Welt schlage bei SAP auf. "Da kommt ein Bus mit 80 Indern und hinterher einer mit Chinesen". Und um alle muss man sich am besten gleichzeitig kümmern. Man muss Taxi und Shuttle-Dienste organisieren, Besprechungs- und Konferenzräume buchen, die Räume auf Sauberkeit, Bestuhlung und Materialien checken, Postdienste leisten, Informationen verteilen.

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen, das Leisten von Erster Hilfe gehört auch dazu. "Von SAP würden wir uns wünschen, dass wir wenigstens ein Referenzschreiben bekommen, mit dem wir uns bei einem anderen Unternehmen bewerben können."