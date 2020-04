Von Matthias Kros

Zürich/Heidelberg. Der Industriekonzern ABB, einer der größten Arbeitgeber der Rhein-Neckar-Region, führt in seinem Heimatmarkt Schweiz auf eigene Faust Tests auf das Coronavirus (Covid-19) bei den Beschäftigten durch. Dies melden verschiedene Schweizer Medien. Die Rede ist von regelrechten "Massentests", auch bei Mitarbeitern ohne konkrete Krankheitssymptome. ABB arbeite dabei mit einem externen Partner zusammen.

"Mehrere hundert" Angestellte des Konzerns seien bereits auf Corona getestet worden, heißt es beispielsweise in der überregional erscheinenden Tageszeitung "Tages-Anzeiger". Dazu zählten besonders jene, die in ABB-Werken oder in der Entwicklung arbeiteten. Die meisten Getesteten seien negativ, sie sollen eine SMS mit folgendem Wortlaut bekommen haben: "Guten Tag, ihr Abstrichresultat auf Sars Cov-2 (Corona) ist negativ." Mit dieser Praxis halte sich das Unternehmen nicht an die Kriterien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), schreibt die Zeitung. Dieses halte die Maßnahme für "keine gute Idee" und "wenig sinnvoll".

ABB beschäftigt in der Rhein-Neckar-Region rund 3300 Menschen und ist einer der größten Arbeitgeber Heidelbergs, wo etwa 1600 Mitarbeiter Sicherungsautomaten (ABB Stotz-Kontakt) fertigen. Zudem ist Mannheim Sitz der deutschen Landesgesellschaft. Ein Unternehmenssprecher betonte am Montag in Mannheim, dass man in Deutschland keine Corona-Tests bei den Mitarbeitern durchführe.

Anders in der Schweiz: Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigte das Unternehmen die Untersuchungen, ohne jedoch genaue Angaben zu der Zahl der Getesteten machen zu wollen. In der Schweiz werde bei konkreten Symptomen getestet, um so bei Verdachtsfällen rasch Klarheit schaffen zu können und die Mitarbeiter zu schützen und zu unterstützen, heißt es. Als Vorsichtsmaßnahme könnten dabei, trotz Einhaltung der vorgeschriebenen Distanzregeln, auch andere Angestellte, die im Umfeld eines Mitarbeitenden mit Symptomen tätig seien, getestet werden.

ABB hatte in der vergangenen Woche wegen der Corona-Pandemie den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen. Für das erste Quartal geht die Konzernführung nun im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für alle Geschäftsbereiche von einem Umsatzrückgang aus. In der Region läuft die Produktion allerdings noch stabil, bei ABB Stotz Kontakt in Heidelberg gibt es – anders als in anderen Industriebetrieben – bislang noch keine Kurzarbeit.