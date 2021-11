Wiesloch. (mk) Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP steht vor einer weiteren Übernahme. Die eigene Konzerntochter Domcura plane eine Mehrheitsbeteiligung an der Asspario Versicherungsdienst AG in Bad Kreuznach. Das geht aus einer entsprechenden Anmeldung beim Bundeskartellamt hervor. Mit dieser Anmeldung wird lediglich die Absicht einer Übernahme angezeigt, vollzogen ist sie damit noch nicht. Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Dienstag nicht dazu äußern.

Asspario ist ein vergleichsweise kleiner Sachversicherer und verwaltet nach eigenen Angaben rund 40.000 Versicherungsverträge mit einem Gesamtvolumen von gut 5 Millionen Euro. Laut Eintrag auf der Internetseite ist der aktuelle Eigentümer die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. MLP hatte immer wieder angekündigt, auch durch kleinere Zukäufe wachsen zu wollen.