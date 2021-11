Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP steuert auf ein Rekordjahr zu. Man habe den Wachstumstrend der vergangenen Quartale weiter beschleunigen können und die Gesamterlöse in den ersten neun Monaten 2021 um 20 Prozent auf den neuen Höchstwert von 632 Millionen Euro gesteigert, sagte der Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen.

Dabei habe insbesondere die Immobilienvermittlung mit einem Zuwachs von 53 Prozent und das Vermögensmanagement mit einem Plus von 35 Prozent zur positiven Entwicklung beigetragen. Das betreute Vermögen als wichtige Kennzahl konnte ebenfalls weiter zulegen und erreichte mit 52,9 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert. Und sogar die Erlöse in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge, die im vergangenen Jahr coronabedingt Rückgänge verzeichnet hatten, stiegen nach neun Monaten um 11 Prozent auf 138 Millionen Euro an.

"Der Geschäftsverlauf nach neun Monaten stimmt uns sehr zufrieden", so Schroeder-Wildberg. Obwohl das Umfeld unverändert von hohem Wettbewerb, den Auswirkungen der Corona-Krise, Regulierungsdruck, Niedrigzinsen und politischen Unsicherheiten geprägt gewesen sei, habe man ein breit angelegtes Wachstum erzielen können. MLP sei so stark aufgestellt wie nie zuvor.

Die Prognose für das Gesamtjahr will der Finanzdienstleister aber nicht erhöhen. Weiterhin erwarten die Wieslocher ein operatives Ergebnis (EBIT) deutlich über dem oberen Ende der Spanne von 55 bis 61 Millionen Euro. Genauer wollte Schroeder-Wildberg nicht werden, obwohl das Jahr schon so weit fortgeschritten ist. Die verbleibenden Wochen seien entscheidend für die konkrete Ergebnishöhe, begründete er das. MLP werde aber "ein starkes Ergebnis" erzielen, versprach er und bestätigte zugleich die Planung, der zufolge das EBIT bis Ende 2022 auf voraussichtlich 75 bis 85 Millionen Euro steigen soll.

Auch die Zahl der Beschäftigten in der MLP-Gruppe legt weiter zu und liegt inzwischen bei über 2000. Den jüngsten Zuwachs erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag mit dem neuen Segment Industriemakler sowie mehr Elternzeitrückkehrern und Neueinstellungen. Am "Campus" genannten Stammsitz in Wiesloch seien inzwischen viele Mitarbeiter wieder im Büro anzutreffen, sagte Schroeder-Wildberg weiter. Er selbst sei auch überzeugt davon, dass sich die Kollegen regelmäßig persönlich treffen müssten. "Sonst verkümmert das", befürchtet er.

Gleichwohl habe sich mit der Einführung der Homeoffice-Regelungen vieles verändert und man sei offen für neue, andere Arbeitsformate. Dazu gehöre es auch, die vorhandenen Büroflächen anders zu gestallten, kündigte der Vorstandsvorsitzende an. Im Frühjahr werde man die ersten Projekte ins Visier nehmen.

Weiteres Wachstum kann sich Schroeder-Wildberg auch durch kleinere Zukäufe vorstellen. Die Wieslocher wollen beispielsweise ihr Geschäft mit Gewerbekunden weiter ausbauen und haben dafür beim Bundeskartellamt die Übernahme des Sachversicherers Asspario in Bad Kreuznach angemeldet, der bisher dem Versicherer Bayerische gehört. Investieren werde man weiterhin auch in die Digitalisierung, so Schroeder-Wildberg. Inzwischen haben man bereits mehr als 200.000 Beratungsgespräche online geführt.