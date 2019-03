Von Daniel Bernock

Heidelberg. Immobilieninvestments sind in aller Munde. Das Niedrigzinsumfeld macht Häuser und Wohnungen für viele Anleger interessant. Zum einen ist die Finanzierung günstig, zum anderen bieten gute Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageformen eine ordentliche Rendite bei überschaubarem Risiko. Der Boom der Immobilien hat in gewissen Regionen jedoch zu einer Überhitzung des Marktes geführt, warnen immer wieder Experten. Speziell in Großstädten und Trendvierteln drohe eine Blasenbildung. Kein Wunder, dass in dieser Zeit auch Immobilienportale heiß begehrt sind. Ein solches hat nun der Wieslocher Finanzdienstleister MLP übernommen - und will so das eigene Immobiliengeschäft ausbauen. Ein ganz normales Portal für die breite Masse wie etwa Immobilienscout ist es jedoch nicht.

Zwar sei die Entwicklung im Immobilienbereich vor allem durch die niedrigen Zinsen getrieben, gesteht MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg ein. Allerdings werde sich auch in Zukunft die Anlage in Immobilien lohnen. Zumal Häuser und Wohnungen in Deutschland trotz der Teuerung der vergangenen Jahre im internationalen Vergleich immer noch günstig seien. Mit der Übernahme der Deutschland Immobilien GmbH betritt MLP ein spezielles Feld: das der Pflegeimmobilien und der Bereich altersgerechtes Wohnen.

Hintergrund Hintergrund Deutschland Immobilien GmbH: Das Unternehmen aus Hannover betreibt neben dem digitalen Vermittlungsportal auch eine eigene Projektentwicklung. Dabei kauft das Unternehmen Immobilien oder entwickelt sie neu. Anschließend werden sie einzeln verkauft. Die Deutschland Immobilien GmbH beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Das Portal hat laut Deutschland Immobilien [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Deutschland Immobilien GmbH: Das Unternehmen aus Hannover betreibt neben dem digitalen Vermittlungsportal auch eine eigene Projektentwicklung. Dabei kauft das Unternehmen Immobilien oder entwickelt sie neu. Anschließend werden sie einzeln verkauft. Die Deutschland Immobilien GmbH beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Das Portal hat laut Deutschland Immobilien rund 5800 Vertriebspartner sowie mehrere tausend registrierte Kunden und Interessenten. MLP verfügt nach eigener Aussage über ein Vorkaufsrecht der restlichen Anteile, sollten diese veräußert werden. MLP wird die Mehrheit der Aufsichtsräte stellen.

Ein lohnendes Investment. Denn, so rechnet MLP vor, es werden in Zukunft deutlich mehr solcher Immobilien benötigt, als es das Angebot hergibt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wird die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2015 und 2030 um gut ein Viertel steigen, zudem werden die Menschen, die auf Hilfe beim Wohnen angewiesen sind, immer älter. So gibt es laut MLP jedes Jahr einen zusätzlichen Bedarf von 20.000 Betten - tatsächlich umgesetzt werden allerdings nur 10.000. "Ein spannendes Feld für Kapitalanleger", so Schroeder-Wildberg.

Ein Blick auf die Plattform zeigt: das Angebot ist überschaubar. In der gesamten Rhein-Neckar-Region findet das Portal nur eine Immobilie: ein Senioren-Zentrum in Eppelheim. Dieses weist laut Webseite einen Mietzins von vier Prozent aus. Zwei Einheiten stehen dort zum Verkauf. Objekte in Ludwigshafen und Bensheim seien bereits verkauft.

Trotz des Immobilienbooms warnt Schroeder-Wildberg vor blindem Aktionismus. Neben der Mikro- und Makrolage eines Objekts komme es auch auf die individuelle Vermögensaufstellung an und ob die jeweilige Immobilie dazu passt. Eine Immobilie könne sehr gut sein - aber vielleicht nicht zu einem Anleger passen, sagte Schroeder-Wildberg. Eine gute Beratung sei daher wichtig.

MLP übernimmt - vorausgesetzt die Kartellbehörden stimmen dem Deal zu - 75,1 Prozent der Deutschland Immobilien GmbH. Das Management des Unternehmens aus Hannover soll im Amt bleiben und um den bisherigen MLP-Bereichsleiter erweitert werden. Auch die Marke Deutschland.Immobilien soll erhalten bleiben. Den Kaufpreis im "unteren zweistelligen Millionenbereich" nennt Schroeder-Wildberg "fair".

Mit dem Zukauf will MLP die Umsatzbasis weiter verbreitern und sich unabhängiger von Marktschwankungen machen. Mitarbeiter aus dem MLP-Immobilienbereich sollen zu Deutschland Immobilien wechseln, könnten jedoch ihren Arbeitsplatz in Wiesloch behalten. Jobs sollen im Zuge der Übernahme nicht gestrichen werde. Im Gegenteil: MLP will im Immobilienbereich weiter wachsen.