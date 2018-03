Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg und Finanzvorstand Reinhard Loose erläuterten am Mittwoch die Bilanz des Jahres 2017. Firmenbild/Repro: rl

Von Thomas Veigel

Wiesloch. Nach einigen Jahren der Restrukturierungen hat der Finanzdienstleister MLP den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr deutlich erhöht. Trotz einmaliger Kosten von fast zehn Millionen Euro für die Abspaltung der MLP Bank in eine eigenständige Gesellschaft konnte das Konzernergebnis fast verdoppelt werden. Das kommt in besonderem Maße den Aktionären zugute: Die Dividende soll von 8 auf 20 Cent erhöht werden. Das ist die höchste Ausschüttung seit 2013. Die bisher höchste Dividende war im Jahr 2011 mit 60 Cent gezahlt worden.

Für das laufende Jahr rechnet MLP mit einem Anstieg des Gewinns vor Steuern und Zinsen auf rund 47 Millionen Euro - das entspricht dem Ebit des vergangenen Jahres vor einmaligen Kosten. Also könnte auch der Jahresüberschuss zweistellig zulegen. Keine großen Sprünge sind beim Umsatz erwarten. Akquisitionen werden zwar immer wieder angekündigt, einen größeren Abschluss konnte MLP-Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg gestern bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt nicht melden. Man habe bisher nichts Passendes gefunden, sagte er. "Aber wir bleiben im Angriffsmodus".

50 Millionen Euro sollen in den kommenden drei Jahren investiert werden, unter anderem i die Digitalisierung der Kundenakquise, der Produktabschlüsse und auch der Verwaltungsprozesse. Die digitalen Prozesse seien, so Schroeder-Wildberg, aber immer nur eine Ergänzung der persönlichen Beratung. Weiter ausbauen will MLP auch den Hochschulbereich. Auf der anderen Seite der Kundenbasis sorge auch das Thema Ruhestandsplanung für Impulse.

Hintergrund Hintergrund Kennziffern MLP-Konzern Die wichtigsten Kennziffern des MLP-Konzerns im Geschäftsjahr 2017 (Veränderungen in Klammern). > Umsatz: 628 Millionen Euro (+ 3 %) > Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit): 37,6 Millionen Euro (+ 91 %) > Jahresüberschuss: 27,8 Millionen Euro (+ 89 [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Kennziffern MLP-Konzern Die wichtigsten Kennziffern des MLP-Konzerns im Geschäftsjahr 2017 (Veränderungen in Klammern). > Umsatz: 628 Millionen Euro (+ 3 %) > Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit): 37,6 Millionen Euro (+ 91 %) > Jahresüberschuss: 27,8 Millionen Euro (+ 89 %) > Gewinn pro Aktie: 0,25 Euro (+ 92 % ) > Dividende pro Aktie: 20 Cent (+ 12 Cent) > Mitarbeiter im Konzern: 1686 (- 82) davon in Wiesloch: 806 (- 15) > Kundenberater: 1909 (+ 26 im Vergleich zum 30. September 2017)

[-] Weniger anzeigen

Der Rückgang beim immer noch wichtigsten Umsatzbringer "Altersvorsorge" konnte auch im vergangenen Jahr nicht aufgehalten werden, sei aber durch Zuwächse bei der Vermögensverwaltung, in der Sachversicherung und im Immobiliengeschäft überkompensiert worden. "Die Wandlungsfähigkeit entscheidet, wer vom Markt verschwindet und wer bleibt."

In der Altersvorsorge, wo immer noch ein Neugeschäft von 3,4 Milliarden Euro Beitragssumme erzielt wurde, werden nur noch sechs Prozent der Verträge mit dem klassischen Garantiezins abgeschlossen. 75 Prozent des Geschäfts entfallen auf so genannte neue Garantien, 19 Prozent sind fondsgebundene Policen.