Von Matthias Kros

Wiesloch. Die traditionsreiche Heidelberger Druckmaschinen AG klettert nur langsam aus dem tiefen Corona-Tal. Schon jetzt ist klar, dass die Kurzarbeit auch nach den gerade erst begonnenen Werksferien fortgesetzt werden soll. "Für den Monat September haben wir die Kurzarbeit fest eingeplant", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage. Auch für den anschließenden Oktober wollte er keine voreiligen Versprechungen machen. Man werde "bedarfsgerecht"planen.

Immerhin mehren sich mittlerweile auch Anzeichen einer Erholung. In den Monaten Juni und Juli habe sich der Auftragseingang gegenüber dem Tiefpunkt im März und April "deutlich verbessert", so der Sprecher. Mirko Geiger, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Heidelberg, gibt sich daher optimistisch. Man habe die Hoffnung, dass die Produktion im September langsam hochgefahren werde und Heideldruck im Oktober wieder weitgehend ohne den Einsatz von Kurzarbeit auskommen könnte. Zuversichtlich mache auch die Tatsache, dass der für Heideldruck wichtigste Markt in China schon wieder Vorkrisenniveau erreicht habe.

Der weltgrößte Druckmaschinenbauer steckt schon seit Jahren in der Krise. Bereits im September vergangenen Jahres – also weit vor Ausbruch der Corona-Pandemie – setzten die Heidelberger in einzelnen Bereichen Kurzarbeit ein. Im Frühjahr 2020 waren dann zeitweise nur noch rund 300 bis 500 Mitarbeiter im Wieslocher Stammwerk tätig. Normalerweise sind dort knapp 5000 Menschen beschäftigt. Am vergangenen Montag hatten nun die üblichen dreiwöchigen Werksferien begonnen, die eigentlich Entlastung bringen müssten. Doch diese Pause ist für den Druckmaschinenbauer offenbar nicht lang genug. "Kurzarbeit ist auch danach weiter erforderlich", so der Unternehmenssprecher.

Auch der bereits eingeleitete Stellenabbau, der einen dreistelliger Millionenbetrag einsparen soll, bringt bislang noch wenig Entlastung. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter hatten sich Ende Mai auf die Modalitäten der Streichung von weltweit 1600 Arbeitsplätzen geeinigt, 1000 davon in Wiesloch. Anfang Juli war eine erste Transfergesellschaft gestartet, in die laut Geiger erwartungsgemäß aber nur wenige Mitarbeiter gewechselt seien. Für die meisten Betroffenen sei das zu kurzfristig gewesen, sagte der Gewerkschafter. Weitere Transfergesellschaften, in denen die ausscheidenden Heideldruck-Mitarbeiter weitergebildet und nach Möglichkeit in andere Jobs vermittelt werden sollen, starten im Oktober und Januar. Ob auf diese Weise Kündigungen wie erhofft vermieden werden können, ist nicht sicher. "Sozialverträglich, so weit wie möglich", beschrieb Marcus Wassenberg, Finanzchef und Arbeitsdirektor, den Stellenabbau Anfang August gegenüber dem "Handelsblatt". "Wir sind auf gutem Weg", blieb auch Geiger vorsichtig.

Der einst so florierende Heideldruck-Konzern steckt in einem tiefgreifenden Umbau: "Das Unternehmen muss sich fundamental neu aufstellen. Innovation und Kostenbewusstsein müssen in eine Balance gebracht werden", sagte Wassenberg. Wie es weitergeht, könnte schon kommende Woche deutlicher werden, wenn der Druckmaschinenbauer die Bilanz für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahr 2020/21 vorlegt.