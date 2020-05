Von Matthias Kros

Heidelberg. Während zahlreiche Industriebetriebe in Deutschland ihre wegen der Corona-Pandemie gestoppte Produktion langsam wieder hochfahren, pausiert die Heidelberger Druckmaschinen AG weiter. "Wir haben die Kurzarbeit noch einmal bis Ende Mai verlängert", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Ursprünglich war die Maßnahme bis zum 15. Mai begrenzt gewesen.

Derzeit laufe das Unternehmen im Stammwerk in Wiesloch in einer Art Notbetrieb, so der Sprecher weiter. Nur etwa 500 Mitarbeiter sind derzeit noch im Werk tätig. Normalerweise sind es knapp 5000. So werde man den Betrieb nun auch bis Ende Mai weiterführen. "Anschließend werden wir sehen, wie es weitergeht." Man entscheide derzeit in einem "Zwei-Wochen-Rhythmus", so der Sprecher. Die Zuversicht wachse aber. Man beobachte weltweit, dass das Druckvolumen allmählich wieder zurückkomme. Das eigene Werk in China sei bereits wieder voll ausgelastet.

Die Verhandlungen um den Abbau von 2000 der rund 11.700 Arbeitsplätze laufen derweil weiter. Dem Sprecher zufolge dürften sie sich bis Mitte/Ende Mai hinziehen. Heideldruck hatte Mitte März ein umfassendes Sanierungsprogramm beschlossen, um dauerhaft wieder Gewinne erwirtschaften zu können. Neben dem Stellenabbau soll die Produktion unprofitabler Maschinen eingestellt werden, einzelne Werke könnten ganz geschlossen werden.

Dem Vernehmen nach stehen die Chancen relativ gut, dass der Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen wird. Stattdessen werde verstärkt über sozialverträgliche Maßnahmen wie Vorruhestandsregelungen geredet, war am Donnerstag aus Verhandlungskreisen zu hören. Auch die Gründung einer Transfergesellschaft könnte die Maßnahme abfedern. Theoretisch darf die Heideldruck-Geschäftsführung in Wiesloch ohnehin nur 85 betriebsbedingte Entlassungen pro Jahr aussprechen. Darüber hinausgehende Kündigungen sind durch eine Standortvereinbarung bis Ende März 2022 ausgeschlossen.

Auch der bereits vor der Coronakrise mit vielen Problemen kämpfende Heideldruck-Konkurrent Koenig & Bauer (KBA) ist längst noch nicht wieder im Normal-Modus. Im ersten Quartal rutschten die Würzburger sogar tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von fast 37 Millionen Euro nach knapp fünf Millionen Euro vor einem Jahr, teilte der im SDax notierte Druckmaschinenbauer am Donnerstag mit. Der Umsatz brach um ein Viertel auf 172 Millionen Euro ein. Hoffnungsschimmer war der Auftragseingang, der mit knapp 272 Millionen Euro relativ stabil blieb. Wegen der Corona-Pandemie sei derzeit keine Prognose für den weiteren Jahresverlauf möglich, schrieb Vorstandschef Claus Bolza-Schünemann in einem Brief an die Aktionäre.

Den deutschen Maschinenbau insgesamt erreichte die Krise zum Ende des ersten Quartals. Der Auftragseingang sank laut Branchenverband VDMA im März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 Prozent. Ein Minus von 12 Prozent gab es bei den Auslandsbestellungen. "Dies lässt vermuten, dass sich hier die Ausbreitung der Pandemie zuerst in China und später dann auch in Europa bemerkbar macht", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.