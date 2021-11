Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität mit der Walldorfer SAP SE abgeschlossen. Ziel sei es, Heideldrucks Heimladenstationen für Elektroautos (Wallboxen) mit der kürzlich am Markt erschienenen Lösung SAP E-Mobility zu kombinieren, um künftig intelligente Ladelösungen anzubieten, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Heideldruck bringe die vorhandene Hardware-Expertise zur Ladetechnik ein, SAP biete die passende Softwarelösung für verschiedenste Ladeszenarien und stelle diese als Cloud-Angebot bereit. Auf dieser Basis könnten nun zeitnah die ersten Pilotanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar entstehen.

"Wir haben uns als Anbieter von Ladelösungen im Bereich der E-Mobilität erfolgreich etabliert. Jetzt forcieren wir den Ausbau neuer Geschäftsmodelle in diesem wachsenden Marktsegment", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heideldruck, der Mitteilung zufolge. "Dazu zählt auch der Betrieb von Ladepunkten mit der dazugehörigen Software. Mit der SAP haben wir einen idealen Partner gefunden, unser Angebot an intelligenten Lösungen erfolgreich auszubauen. Zwei Weltmarkführer aus der Metropolregion Rhein-Neckar bündeln ihre Kompetenzen im Bereich der E-Mobilität – das hat Zukunft."

Im Fokus von Heideldruck stünden zunächst Pilotprojekte, die vor allem für das Management von Elektro-Dienstwagenflotten wie auch für das Energiemanagement von Wohnanlagen geeignet seien, heißt es weiter. Vorgesehen seien die neuen Services für die Bereitstellung einer E-Ladeinfrastruktur in größeren Wohnanlagen sowie auf Mitarbeiter-, Hotel- und Restaurantparkplätzen. Mit Hilfe der Software SAP E-Mobility sollten zukünftig die Verwaltung der Wandladestationen und die Geschäftsprozesse rund um Abrechnung, Rechnungsstellung und Zahlung automatisch abwickelt werden.

Heideldruck plane, die Produktpalette rund um die einfachen Wandladestationen nach ersten Markterfolgen Schritt für Schritt durch smarte Wallboxen zu erweitern. Durch die Integration mit der Lösung SAP E-Mobility könne die neue Heidelberg-Wallboxgeneration sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich betrieben werden.