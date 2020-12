Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat für Teile seiner frei gewordenen Flächen am Stammsitz in Wiesloch einen Käufer gefunden. Rund 130.000 Quadratmeter seien an die VGP Gruppe veräußert worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Geplant sei ein neuer, moderner Industrie- und Gewerbepark. Als Kaufpreis nannte Heideldruck einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

VGP ist nach Heideldruck-Angaben ein familiengeführter europäischer Entwickler, Betreiber und Eigentümer von hochwertigen Logistik- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen verfüge über ein vollintegriertes Geschäftsmodell und langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Grundstückserwerb über die Entwicklung bis hin zum Asset- und Property-Management.

Das Gelände war frei geworden, weil Heideldruck in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft ist und komplette Baureihen eingestellt hat. Insgesamt umfasst der Standort Wiesloch ein Areal von rund 840.000 Quadratmeter. Davon sollen im Zuge der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen rund 270 000 Quadratmeter neu vermarktet werden. Die Partnerschaft mit VGP sei der erste Schritt in diesem Vorhaben. Im Gespräch ist darüber hinaus die Nutzung des Geländes für den geplanten Campus Künstliche Intelligenz (KI) des Landes Baden-Württemberg. Die Rhein-Neckar-Region will sich dafür bewerben und den Standort Wiesloch anbieten.

"Durch effizientere Flächennutzung sparen wir bei Heideldruck künftig erhebliche Kosten ein. Zudem nutzen wir die hierdurch frei werdenden Mittel, unsere Liquidität in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu stärken und strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG eine Pressemitteilung zufolge. "Mit VGP haben wir einen erfahrenen Immobilienentwickler als Partner gefunden, der in enger Abstimmung mit den Gemeinden und Heidelberg die Flächen am Standort Wiesloch zukunftsfähig vermarkten wird."

Jan van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut über den Erwerb der Fläche: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist dieses einzigartige Grundstück zu erwerben. In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Verkäufer Heidelberger Druckmaschinen AG, den Gemeinden und der Stadt Heidelberg konnten wir den Erwerb sehr schnell realisieren. Wir planen die Flächen strategisch neu auszurichten und hier einen modernen Industrie- und Gewerbepark für langfristige Mieter aus unterschiedlichen Branchen zu entwickeln. So wollen wir nachhaltig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und der wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen." Van Geet fügt hinzu: "Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind zentrale Parameter für die von VGP entwickelten Immobilien. Auch bei der Entwicklung des VGP Parks in Wiesloch/Walldorf werden diese Aspekte eine zentrale Rolle spielen."

Die VGP Gruppe betreibt aktuell 31 Parks in Deutschland. In Europa betreibt das Familienunternehmen mit Sitz in Antwerpen mittlerweile 76 Parks in zwölf Ländern.