Die Freudenberg-Firmenzentrale in Weinheim. Foto: Dorn

Weinheim. (RNZ) Freudenberg übernimmt das slowenische Unternehmen Filc. Das hat das Weinheimer Technologieunternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Filc ist ein Hersteller von Nadelvliesstoffen und laminierten Materialien, vorwiegend für den Automobilmarkt und die Baubranche. Filc hat seinen Hauptsitz in Škofja Loka und beschäftigt rund 360 Mitarbeiter. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. „Durch die Übernahme stärken wir unser Geschäft mit Performance Materials weiter und bauen unser Portfolio aus. Zudem erweitern wir unsere technische Kompetenz in Europa”, sagt Dr. Mohsen Sohi, Vorstandsvorsitzender der Freudenberg Gruppe. Angaben zum Preis machte das Unternehmen nicht.