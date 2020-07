Berlin/Mannheim. (dpa/kla) Der Deutschlandchef des Zugbauers Bombardier Transportation, Michael Fohrer, wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Ausschlaggebend seien persönliche Gründe gewesen sowie Karrieremöglichkeiten außerhalb des Unternehmens, teilte Bombardier am Mittwoch mit. Nachfolger wird demnach Marco Michel, der den Posten des kommissarischen Präsidenten der Region Mittel-, Osteuropa und Israel übernimmt.

Fohrer war seit 2008 bei Bombardier Transportation tätig und wurde 2016 Vorsitzender der deutschen Geschäftsführung. Michel war bislang für das operative Geschäft der Region verantwortlich. Er arbeitet seit 2017 fürs Unternehmen und war zuvor viele Jahre bei Siemens tätig.

Der kanadische Zughersteller Bombardier hat seit Jahren Probleme und steht vor der Übernahme durch den französischen Branchenriesen Alstom. Gewerkschaften befürchten, dass Standorte beider Unternehmen in Gefahr sind – darunter ein wichtiger Entwicklungsstandort für Antriebs- und Steuerungstechnik von Bombardier in Mannheim mit zuletzt rund 1000 Mitarbeitern. Weltweit hat der Konzern rund 60.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 6800.

Für eine Sicherung der rund 55.000 Arbeitsplätze bei Alstom und Bombardier in Europa setzen sich Beschäftigte und Gewerkschaft am Donnerstag bei einem Europäischen Aktionstag ein. Für die Beschäftigten herrsche noch immer große Unsicherheit, heißt es in einem Aufruf der IG Metall Mannheim. Wie das gemeinsame Unternehmen aussehen werde, sei völlig unklar. Am Donnerstag wollen Betriebsräte und Gewerkschaft auch in Mannheim bei einer Aktion vor dem Bombardier-Werk über den aktuellen Stand informieren.