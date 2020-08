Von Matthias Kros

Hamburg/Walldorf. Der Margarine-Konzern Upfield ("Rama"), mit großem Abstand Marktführer in Deutschland, kämpft nach der Einführung der Software SAP S/4 Hana mit Lieferschwierigkeiten. Einen entsprechenden Bericht der "Lebensmittel-Zeitung" bestätigte am Montag ein Upfield-Sprecher in Hamburg. Der Zeitung zufolge soll es nach der SAP-Umstellung zu unvollständigen und verspäteten Lieferungen und fehlerhaften Rechnungen gekommen sein.

Einzelhändler sollen bereits gedroht haben, Vertragsverletzungen geltend zu machen und Strafzahlungen einzufordern. Laut "Lebensmittel-Zeitung" musste deshalb sogar der erst vor rund einem Jahr geholte Upfield-Deutschland-Chef seinen Hut nehmen. Ein SAP-Sprecher wollte zu der Angelegenheit am Montag nicht Stellung beziehen und verwies auf den Upfield-Konzern.

Zu den über 100 Upfield-Marken gehören neben Rama zum Beispiel auch Becel, Lätta und Sanella. Der Konzern entstand erst vor rund zwei Jahren als der Finanzinvestor KKR für mehrere Milliarden Euro das weltweite Margarine- und Brotaufstrichgeschäft von dem Lebensmittelkonzern Unilever erwarb. "Um als vollständig unabhängiges Unternehmen agieren zu können, musste Upfield eine komplett neue IT-Struktur für alle Landesgesellschaften und Geschäftsbereiche aufbauen", sagte der Unternehmenssprecher. "Wie häufig bei solchen großen IT-Projekten ergaben sich einige Herausforderungen, die es zu überwinden galt. Unser Fokus liegt weiter vor allem darauf, die Nachfrage der Verbraucher nach unseren pflanzlichen Produkten und unserer führenden Marke Rama zu erfüllen".

SAP S/4 Hana nutzen viele Firmen und Einzelhändler, es gilt trotz seiner Popularität aber als sehr komplex. Daten werden dabei in Echtzeit verarbeitet, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz sogar vorausschauend. Die Upfield-Probleme erinnern an die ebenfalls stockende Einführung von SAP-Software beim Süßwarenhersteller Haribo vor etwas zwei Jahren. Damals funktionierten die Systeme ebenfalls nicht wie geplant, weshalb Supermärkte ihre Bestände an Gummibärchen nicht ausreichend auffüllen konnten. Mittlerweile laufen die Programme aber einwandfrei.

Für noch größeren Wirbel sorgten die Probleme beim Lebensmitteldiscounter Lidl. Im Jahr 2011 hatte die Handelskette mit Hilfe von SAP damit begonnen, ein weltweit einheitliches Warenwirtschaftssystem namens "Elwis" einzuführen. Rund sieben Jahre später zog Lidl nach von Branchenkennern geschätzten Kosten von etwa einer halben Milliarde Euro die Reißleine und setzte auf ein hauseigenes Softwaresystem. Der Aufwand sei nicht mehr vertretbar gewesen, hatte die "Heilbronner Stimme" vor etwa zwei Jahren aus einer internen Mitteilung zitiert.

Offiziell nimmt SAP in der Regel nicht zu derartigen Angelegenheiten Stellung, wie jetzt auch im Fall Upfield. Von Experten ist allerdings immer wieder zu hören, dass die Walldorfer Software einwandfrei funktioniere und es nicht etwa an Kompetenz bei SAP fehle. Die Probleme bestünden eher auf Seiten der Nutzer. SAP sei eine Standard-Software und es komme immer wieder zu Problemen, wenn Unternehmen zu sehr von diesem Standard abwichen, hieß es in der "WirtschaftsWoche" dazu einmal.