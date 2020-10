Von Barbara Klauß

Walldorf. Wenn SAP künftig Papier und Stifte für seine Mitarbeiter besorgt, oder Kaffee und Kartoffeln für die Kantine, will der Softwarekonzern nebenbei die Welt ein bisschen besser machen. Rund fünf Prozent der jährlichen Beschaffungsausgaben sollen bis zum Jahr 2025 an Unternehmen gehen, die sozialen Zwecken folgen, und fünf Prozent an solche, die Diversity (also Vielfalt) fördern, wie SAP am Dienstag mitgeteilt hat.

"Die Beschaffung ist einer der Hebel, die ein Unternehmen am einfachsten ziehen kann", sagte SAP-Vorständin und Vertriebschefin Adaire Fox-Martin dem "Handelsblatt". "Wir alle brauchen Seife in Waschräumen, Garten- und Grünpflege rund um die Büros, Essen und Trinken in Kantinen, Marketing-Dienstleistungen, Büromaterial und vieles mehr." Und all das ließe sich auch über sozial engagierte Unternehmen beziehen.

Für sie ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Vor einigen Jahren initiierte sie das Programm "One Billion Lives". Dabei können SAP-Mitarbeiter mit Unterstützung des Unternehmens interne soziale oder ökologische Projekte anstoßen. Seither sei es ihr Traum gewesen, soziale Wirkungen auch direkt durch das Kerngeschäft voranzutreiben, schrieb sie auf Twitter. Diesem Ziel komme SAP nun einen großen Schritt näher.

Allerdings beziehen sich die jeweils fünf Prozent der Beschaffungsausgaben lediglich auf Waren und Dienstleistungen, die überhaupt von einem Sozial- oder Diversity-Unternehmen erbracht werden können. Je nach Land machen sie SAP-Schätzungen zufolge 10 bis 30 Prozent der Gesamtausgaben aus. "Für bestimmte Waren und Dienstleistungen wie Miete, Energie, Arbeitskräfte und einige professionelle Dienstleistungen, gibt es oft noch keine entsprechenden Unternehmen, die diese bereitstellen", hieß es.

Doch wolle SAP sich höhere Ziele setzen, wenn die jetzigen erreicht seien, erklärte eine Sprecherin. "Erfahrungsgemäß ist es am Anfang am schwierigsten, die Prozesse und Strukturen entsprechend umzustellen."

Dennoch sieht SAP großes Potenzial: Beim Dax-Konzern selbst rechnet man mit einem Volumen von bis zu 60 Millionen Dollar (gut 50 Millionen Euro). Und dabei soll es nicht bleiben. Mit seiner Initiative will der Softwarehersteller vorangehen und andere Organisationen aus verschiedenen Branchen ermutigen, ihm zu folgen. SAP sei mit mehreren internationalen Unternehmen im Gespräch, sagte Fox-Martin dem "Handelsblatt".

Laut Weltbank beliefen sich die globalen Beschaffungsausgaben im Jahr 2019 auf mindestens 14 Billionen US-Dollar. "Indem sie auch nur einen kleinen Bruchteil dieser Ausgaben an zertifizierte Sozial- und Diversity-Unternehmen weiterleiten, haben Organisationen die Chance, einige der dringendsten sozialen und ökologischen Probleme der Welt anzugehen", teilte SAP mit.

Um sicherzustellen, dass die Lieferanten in der gesamten Lieferkette ihren sozialen oder ökologischen Auftrag auch wirklich erfüllen, arbeitet SAP der Sprecherin zufolge mit Marktexperten für Social und Diverse Business zusammen.

Mit steigenden Kosten rechnet Fox-Martin aufgrund des Programms nicht: Bei einem Pilotprojekt in Großbritannien seien die Organisationen weder teurer noch schlechter gewesen als herkömmliche Anbieter, sagte sie. "Mit dem Pilotprojekt konnten wir einige Vorstellungen über Sozialunternehmen korrigieren."