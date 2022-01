Walldorf. (mk) Alex Kläger (51) wird ab dem 1. Februar die Region Mittel- und Osteuropa der SAP leiten. Das teilte der Softwarekonzern am Dienstag mit. Er ist damit verantwortlich für den Vertrieb, das operative Geschäft und die strategische Entwicklung der Region, zu der Deutschland, die Schweiz und Österreich gehören. Kläger folgt in dieser Rolle auf Hartmut Thomsen (50), der Medienberichten zufolge an die Spitze des IT-Unternehmens Aareon wechselt. Zuletzt war Kläger Geschäftsführer der SAP Deutschland. Die Nachfolge für diese Position soll demnächst bekannt gegeben werden.