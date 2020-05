Von Matthias Kros

Walldorf. Es voran mit der umstrittenen Corona-App: Schon im Laufe dieser Woche wollen die an der Entwicklung beteiligten Unternehmen SAP und Deutsche Telekom erste Informationen über Architektur, Umfang und Leistung der Lösung veröffentlichen. Das bestätigte ein SAP-Sprecher am Montag in Walldorf.

Genutzt werde dafür die in der Softwarebranche gängige Internet-Plattform Github. Sie wird vor allem bei sogenannten Open-Source-Projekten eingesetzt, deren Quelltext öffentlich ist und von Dritten eingesehen werden kann. An solchen Open-Source-Projekten arbeiten teilweise mehrere Hundert Softwareentwickler gemeinsam. Ihre Fortschritte lassen sich dann auf Plattformen wie Github zusammenführen. Weltweit sind derzeit bei Github rund 50 Millionen Softwareentwickler registriert.

Eine erste Version der Corona-App soll es dann spätestens Mitte Juni geben. Die Bundesregierung hatte die beiden deutschen Konzerne Ende April mit Entwicklung und Betrieb der App beauftragt – auch "weil sie sich auf Augenhöhe mit den US-Konzernen Google und Apple abstimmen können". Denn diese müssen Schnittstellen im Betriebssystem der Handys freischalten.

Ziel der Corona-App ist, Ansteckungen nachzuverfolgen, wenn die Ausgehbeschränkungen gelockert werden. Sie soll erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind und Nutzer warnen, wenn infizierte Personen dabei waren. Geplant ist, dass sich jedes Mobiltelefon mit installierter und aktivierter Corona-App über Bluetooth automatisch mit Geräten in seiner Nähe verbindet. Dazu soll über die Signalstärke die Entfernung zwischen zwei Smartphones ermittelt werden, und zugleich sollen die Handys bei einer engen Begegnung anonyme Daten (ID-Schlüssel) austauschen. Wenn sich ein Nutzer mit dem Coronavirus infiziert, meldet er das auf freiwilliger Basis in der App. Über einen Abgleich der ID-Schlüssel können dann Personen benachrichtigt werden, die sich in seiner Nähe aufhielten.

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Bürger eine solche App nur dann akzeptieren werden, wenn die Daten sicher sind und schon die Entwicklung der Software transparent verfolgt werden kann. Deshalb hatte sich die Bundesregierung für den erwähnten Open-Source-Ansatz entschieden. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern müssten mindestens 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland die Corona-App installiert haben, damit sie wirksam eine Ausbreitung des Virus unterbinden kann. Der EU-Politiker Axel Voss (CDU) hat daher vorgeschlagen, Nutzer der App sollten mehr Freiheiten bekommen als diejenigen, die sie nicht runterladen wollten. App-Nutzer sollten etwa im grenznahen Bereich als erste wieder reisen dürfen. "Wer eine solche App hat, sollte auch zuerst wieder ins Restaurant, ins Kino, ins Theater und ins Freibad dürfen", schlug er in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor.

SPD-Chefin Saskia Esken sprach sich am Montag dagegen aus. Die App solle freiwillig sein – "dazu gehört kein Zwang, keine Anreize, keine Verhaltenssteuerung", sagte Esken am Montag in Berlin. "Der Anreiz muss sein, dass wir alle verstehen, dass diese App uns dabei unterstützt, die Pandemie in den Griff zu kriegen."