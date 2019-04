Von Barbara Klauß

Walldorf. Es ist einiges in Bewegung bei SAP: Das Geschäft wächst, das größte und teuerste Restrukturierungsprogramm der Unternehmensgeschichte ist in vollem Gange, zwei Vorstände haben das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit verlassen - und Europas größter Softwarekonzern wird weiter auf Effizienz getrimmt.

Um Geschäftsprozesse zu optimieren und die Wertschöpfung zu steigern, überprüft ein Komitee aus Vorstandsmitgliedern alle Bereiche des Unternehmens. Ihr Ziel ist es, Hebel zu finden, an denen der Konzern ansetzen kann, um weiter zu wachsen, Innovationen voranzutreiben und die Effizienz zu steigern. Das teilte SAP am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen fürs erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit.

Hintergrund Hoch zufrieden zeigten sich SAP-Chef Bill McDermott und Finanzvorstand Luka Mucic am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal: "Wir könnten nicht stolzer sein", erklärte der Vorstandsvorsitzende. Die Umsätze legten - getrieben durch das stark wachsende Geschäft mit der Cloud, also Mietsoftware aus dem Internet - um 16 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Für das [+] Lesen Sie mehr Hoch zufrieden zeigten sich SAP-Chef Bill McDermott und Finanzvorstand Luka Mucic am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal: "Wir könnten nicht stolzer sein", erklärte der Vorstandsvorsitzende. Die Umsätze legten - getrieben durch das stark wachsende Geschäft mit der Cloud, also Mietsoftware aus dem Internet - um 16 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr hob der Konzern den Ausblick für das Betriebsergebnis an. Bis 2023 versprach McDermott den Aktionären, die Profitabilität von SAP kontinuierlich zu steigern. Dazu dürfte die derzeit laufende Restrukturierung beitragen, die ab 2020 jährlich 750 bis 850 Millionen Euro einsparen soll. Allerdings haben die Kosten für diesen Personalumbau den Softwarekonzern zum ersten Mal seit langem in einem Quartal ins Minus gedrückt. Finanzchef Mucic veranschlagte für den Umbau im ersten Quartal 886 Millionen Euro. Mehr Kosten dürften dadurch seiner Ansicht nach in diesem Geschäftsjahr nicht mehr entstehen. Auf das Gesamtjahr werde SAP schwarze Zahlen schreiben, versicherte er. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie des wertvollsten deutschen Dax-Konzerns stieg um rund 12,6 Prozent auf ein Rekordhoch von gut 114 Euro. Unterstützung erhielt das SAP-Management von einem bekannten US-Investor, dem aktivistischen Hedgefonds Elliott, der nach eigenen Angaben mit 1,2 Milliarden Euro an SAP beteiligt ist: SAP setze sich die richtigen Ziele, erklärte er. (kla)

Es geht darum, Prozesse und Strukturen zu vereinfachen. Was das für das Unternehmen und die rund 98.659 Mitarbeitern weltweit (rund 15.000 davon in der Region) heißt, blieb am Mittwoch vage. Bisher ist die Rede lediglich von einer Reihe von Initiativen, die das Vorstands-Komitee erarbeiten werde. Konkrete Ergebnisse will der Konzern am 12. November dieses Jahres präsentieren.

Aus Sicht von SAP-Chef Bill McDermott und Finanzvorstand Luka Mucic ist dies die Fortführung eines Prozesses, der im vergangenen Jahr begonnen hat und zu dem auch der Personalumbau gehört, die derzeit läuft: Bei diesem Freiwilligen- und Vorruhestandsprogramm sollen Mitarbeiter mit Fähigkeiten, die der Konzern aufgrund des technologischen Wandels nicht mehr braucht, umschulen, auf andere Stellen im Konzern versetzt werden oder das Unternehmen mit Abfindungen freiwillig verlassen. Konzernweit rechnet SAP damit, dass so etwa 4400 Mitarbeiter gehen werden, in Deutschland bis zu 1200.

Im Gegenzug zu diesem Programm will SAP in Wachstumsbereichen weiter Personal aufbauen. Finanzvorstand Mucic rechnet künftig mit knapp mehr als 100.000 Mitarbeitern weltweit. Allerdings, erklärte McDermott in einer Telefonkonferenz: "Unternehmen sind nicht aufgrund der Anzahl ihrer Beschäftigten erfolgreich." Vielmehr ginge es darum, die besten Talente und die innovativsten Köpfe für SAP zu gewinnen.

Hintergrund Zahlen des Softwarekonzerns SAP im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019: Umsatzerlöse: 6091 Mio € (Vorjahreszeitraum: 5261 Mio €) Gewinn nach Steuern: -108 Mio € (Vorjahreszeitraum: 708 Mio €) Anzahl Mitarbeiter: 98.659 ( Vorjahreszeitraum: 91.120 ) Zahlen des Softwarekonzerns SAP im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019: Umsatzerlöse: 6091 Mio € (Vorjahreszeitraum: 5261 Mio €) Gewinn nach Steuern: -108 Mio € (Vorjahreszeitraum: 708 Mio €) Anzahl Mitarbeiter: 98.659 ( Vorjahreszeitraum: 91.120 )

Es sei nicht vorgesehen, dass die nun angekündigten neuen Initiativen zu weiteren Restrukturierungen führten, betonten sowohl McDermott als auch Mucic am Mittwoch. Dennoch gibt es angesichts der Ankündigungen der vergangenen Monate Unruhe in der Belegschaft. Daher haben Betriebsrat und Geschäftsführung in der letzten Woche Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung beschlossen. Und das, obwohl Vorstandschef McDermott kein großer Freund von Garantien ist: Sie seien "nicht der richtige Weg, um Dinge voranzubringen", erklärte er kürzlich in einem RNZ-Interview.

Doch solle die nun getroffene Vereinbarung für die Mitarbeiter einen verlässlichen Rahmen schaffen und ein Signal der Sicherheit senden, wie ein Unternehmenssprecher erklärte. Sie solle für mehr Transparenz sorgen und die Verhandlungen bei künftigen Reorganisationen beschleunigen.

Durch die Vereinbarung gebe es eine Reihe von Maßnahmen, um betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen, erklärte Betriebsratschef Ralf Zeiger. So müsse den Kollegen, die nun von der Restrukturierung betroffen seien, eine gleichwertige Stelle angeboten werden, es gebe umfassende Qualifizierungsmaßnahmen und eine Vorfahrtsregelung für Bewerbungen auf dem internen Stellenmarkt.

"Ich bin froh darüber, dass die neue Vereinbarung bis Ende 2023 und damit lange über die aktuell laufende Restrukturierung hinaus gilt", so der Betriebsratschef. "Dadurch können sich die Mitarbeiter darauf verlassen, auch bei gegebenenfalls in den nächsten Jahren stattfindenden Restrukturierungen, die gleiche Sicherheit zu haben, ihren Platz im Unternehmen finden zu können."

"Ja, es passiert gerade ein Menge bei SAP", hatte McDermott kürzlich erklärt. "Aber die Welt verändert sich so schnell wie nie zuvor." Nun seien die richtigen Schritte erforderlich, um das Unternehmen in die bestmögliche Ausgangslage zu bringen. Doch sei er sicher, dass die Mitarbeiter mit den Entscheidungen des Vorstands gut fahren würden. "Sie sehen einer großartigen Zukunft entgegen."