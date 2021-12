Walldorf. (mk) Der Travestiekünstler Oliver Knöbel wird Mitte Dezember als Drag-Ikone Olivia Jones als Stargast bei der virtuellen Weihnachtsfeier der SAP auftreten. Das teilte der Softwarekonzern am Donnerstag seinen Beschäftigten mit. Die Veranstaltung werde unter dem Motto nostalgischer Spielshows stehen.

Die große, abteilungsübergreifende Weihnachtsfeier hat für SAP stets große Bedeutung. In diesem Jahr musste sie wegen der Corona-Pandemie allerdings erneut abgesagt werden und wird stattdessen virtuell stattfinden. Die weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter waren zudem aufgefordert, sich vor Weihnachten in kleinerem Kreis zu treffen. Insgesamt stellt SAP dafür mehr als fünf Millionen Euro zur Verfügung, also etwa 50 Euro pro Mitarbeiter. Der Auftritt von prominenten Gästen ist bei der großen Feier üblich, im vergangenen Jahr trat beispielsweise die US-Sängerin Christiana Aguilera mit einem eigens für die SAP komponierten Song auf.