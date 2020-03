Von Barbara Klauß

Walldorf. Gegen den Personalleiter Deutschland des Softwarekonzerns SAP, Cawa Younosi, liegt bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg eine Strafanzeige vor. Das hat die Behörde am Mittwoch bestätigt. Diese Anzeige werde derzeit von der Staatsanwaltschaft geprüft, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Gegenstand ist demnach der Vorwurf, der Angezeigte habe in strafbarer Weise die Tätigkeit eines Betriebsratsmitgliedes behindert.

Es geht um einen Newsletter einer Betriebsratsliste, der Anfang März per Email an tausende SAP-Mitarbeiter verschickt wurde – und kurz darauf offenbar auf Anweisung der Geschäftsführung wieder gelöscht worden ist.

In diesem Newsletter hatten die Schreiber Bezug genommen auf den Fall eines ehemaligen Betriebsratsmitglieds und Listenführers der betreffenden Liste, dem im vergangenen Sommer außerordentlich und fristlos gekündigt worden war.

Der Newsletter habe verzerrende Darstellungen enthalten, die sich außerhalb des geltenden Rechts bewegten, hieß es aus dem Umfeld des Unternehmens. Es seien Leute angegriffen und zudem eine Stillschweigevereinbarung nicht eingehalten worden. SAP habe das so nicht stehenlassen können.

Die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), die für den Newsletter verantwortlich zeichnet, wertet die Löschung der Email jedoch als Verstoß gegen geltendes Datenschutz- und Telekommunikationsrecht. Zudem würden Betriebsräte und Gewerkschaft in ihrer Betätigungsfreiheit eingeschränkt, heißt es in einem Brief, den die Gewerkschaft am Dienstag an Mitglieder des SAP-Aufsichtsrats und des Vorstandes geschickt haben. Durch das Löschen der Email, so die CGM, werde der Glaube der Mitarbeiter in die Vertraulichkeit des Mailverkehrs massiv erschüttert.