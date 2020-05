Von Matthias Kros

Walldorf. Die weltweit rund 100.000 Mitarbeiter des Softwarekonzerns SAP sollen in den kommenden vier Jahren zusätzliche Prämien im Rahmen eines aktienbasierten Beteiligungsprogramm erhalten. Hierfür hat der Vorstand ein Budget in Höhe von 400 Millionen Euro vorgesehen. Auf die entsprechenden Modalitäten des "Grow SAP Plan" genannten Programms habe man sich mit dem Betriebsrat verständigt, sagte Cawa Younosi, Personalchef Deutschland. Die erste Auszahlung solle es im Juli 2021 geben, weiter gehe es dann in jedem Juli der Folgejahre.

Cawa Younosi. Foto: SAP

Die Höhe der Zuteilung für jeden Mitarbeiter orientiere sich unter anderem am Budget und der Anzahl der berechtigten Mitarbeiter, führte Younosi aus. Dazu plane der SAP-Vorstand jedes Jahr im Juni virtuelle Aktien in Höhe von 100 Millionen Euro an anspruchsberechtigte Mitarbeiter zuzuteilen, insgesamt über einen Zeitraum von vier Jahren. Je nach dem wie sich der Kurs danach entwickele, falle die genaue Prämienauszahlung der Mitarbeiter aus. "Auf diese Weise koppeln wir die Auszahlung an den Unternehmenserfolg und damit auch an die Kundenzufriedenheit", so der Personalchef.

Fest stehe, dass jeder anspruchsberechtigte Beschäftigte in Deutschland die gleiche Summe im jeweiligen Zuteilungsjahr erhalte, sagte er. Dadurch falle die Prämie bei kleineren Einkommen überproportional höher aus. Anders als beim anderen Beteiligungsprogramm hätten die jeweiligen Vorgesetzten auch kein Mitspracherecht.

Das Geld werde "on top" zu den bestehenden Programmen nach Ablauf der Wartefrist in bar ausgezahlt, erklärte Younosi. Die Mitarbeiter müssten für die Teilnehme auch keine Aktien erwerben. Nicht einbezogen seien lediglich die sogenannten "Executives" und kleine Mitarbeitergruppen wie beispielsweise Werkstudenten und Stundenlöhner. "Wir möchten mit dem Programm ein Signal an die Belegschaft aussenden", sagte Younosi. "Nämlich, dass wir trotz aller Notwendigkeiten zu sparen, weiter in unsere Mitarbeiter investieren".

Der Betriebsrat zeigte sich in einem am Donnerstag an die Belegschaft versendeten Newsletter zufrieden mit der gefundenen Einigung: In den Verhandlungen sei es wichtig gewesen, dass alle Beschäftigten den gleichen Bonus erhielten. Auf diese Weise bekämen die Mitarbeiter mit niedrigerem Gehalt einen proportional höheren Bonus.