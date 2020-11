Von Matthias Kros

Landau. Mit so einer Welle hatte Ulrich Ullmayer nicht gerechnet. Angesichts der jüngsten Corona-Beschränkungen habe er seinen Kunden aus der hart getroffenen Gastronomie "eigentlich nur etwas Gutes tun wollen", erzählt der Inhaber des Friseursalons "Der Friseur" im pfälzischen Landau. Schließlich musste er selbst während des ersten Lockdowns im Frühjahr spüren, wie hart es für das Geschäft ist, wenn man von heute auf morgen schließen muss.

"Um 6 Uhr morgens", so erinnert sich Ullmayer im Gespräch mit der "RNZ", habe er sich daher daheim an den PC gesetzt, um die entsprechenden E-Mail-Kontakte aus seiner Kundenkartei herauszusuchen. Die Idee: Gastronomen, die derzeit keine oder nur sehr geringe Einnahmen haben, sollen bei ihm bis Jahresende einen Gratis-Haarschnitt erhalten. Zudem will er Essensgutscheine aufkaufen und sie unter den anderen Kunden verlosen.

"Doch auf einmal plagte mich die Sorge, dass ich womöglich einen von ihnen vergessen haben könnte", so Ullmayer. Deshalb entschied er sich spontan, die Aktion auf der Facebook-Seite seines Friseursalons zu posten: "An alle unsere Gastronomie-Kunden. Im November und Dezember kostet euer Haarschnitt nichts. Bringt bitte 100-Euro-Gutscheine eurer Lokale mit, die kaufen wir euch ab und verlosen diese an unsere Kunden."

"Und dann hat sich die Sache irgendwie zum Selbstläufer entwickelt", sagt Ullmayer weiter. "Dabei war das sicher nicht als Werbung für mich gedacht." Praktisch über Nacht verbreitete sich die Nachricht über das soziale Netzwerk in Windeseile. Bis am Freitag erzielte sein Beitrag über 2400 "Gefällt mir", 261 Kommentare und wurde 3500 Mal geteilt.

"Danke, dass ihr die Gastro-Szene so unterstützt", schrieb zum Beispiel eine Restaurant-Besitzerin. "Mir kommen die Tränen. Das ist wahre Solidarität", lobt ein anderer, oder "Bin sprachlos, Respekt für so viel Solidarität den Gastronomen gegenüber". Und mancher Facebook-Nutzer will die Aktion sogar honorieren: "Welch wunderbare Geste der Solidarität", heißt es in einem Kommentar. "Grund genug, künftig bei euch meine Haare schneiden zu lassen." Selbst das Fernsehen hat mittlerweile über die Aktion berichtet.

Auch aus der Branche kommt ein dickes Lob: "Solche Ideen, die Herr Ullmayer uns vormacht, sind nachahmenswert", sagt Jörg Fahn, Obermeister der Friseur-Innung Heidelberg-Kraichgau. Es mache ihn stolz, solche Kollegen zu haben. "Wie das Leben ist, sollten wir uns auch verhalten", führt er aus. "Es ist ein Geben und Nehmen und jeder, der es sich leisten kann, darf auch geben." Auch eigenen Kunden habe man im ersten Lockdown mit unterschiedlichen Aktionen geholfen, so Fahn, Nach dem Motto: "Gemeinsam kommen wir durch diese schwierige Zeit. Unsere Kunden sind auch Freunde, denen man gerne hilft."

Rund 15 Kunden aus der Gastronomie seien in seiner Kartei, schätzt Ullmayer. Und nur an sie, die er also persönlich kenne, richte sich seine Aktion. Es könnten jetzt also nicht x-beliebige Gastronomen aus ganz Deutschland in seinem Salon aufkreuzen und den Aufkauf ihrer Gutscheine verlangen, stellt er klar. "Da wäre ich schnell ruiniert".

Dennoch dürfte der Effekt nicht lokal begrenzt bleiben. Denn seine Aktion habe deutschlandweit bereits Nachahmer gefunden, berichtet Ullmayer, der in seinem Salon zehn Mitarbeiter beschäftigt. Friseure aus ganz Deutschland hätten sich bei ihm gemeldet und angekündigt, dass sie mitziehen wollen. "Von Hamburg bis Trier war schon alles dabei", sagte er. Fahn warnte lediglich davor, Druck auf die Friseure auszuüben. "Die momentane Situation ist für alle nicht einfach", sagt er. "Da man nicht immer hinter die Kulissen sehen kann, sollte man auch nicht fordern."