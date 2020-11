Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF stoppt bis auf Weiteres sein geplantes Milliardenprojekt in Indien. Man werde den mit drei Partnern ins Auge gefassten Chemiekomplex erst einmal nicht bauen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen mit. Grund hierfür sei die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten. "Trotz aller Versuche, den Umfang und die Ausgestaltung zu optimieren, musste das Projekt ausgesetzt werden", heißt es in der Mitteilung.

Der geplante Chemiekomplex wäre das erste CO2-neutrale petrochemische Werk der Welt gewesen, da es vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollte. Die Partner hatten in diesem Zusammenhang Co-Investitionen in einen Wind- und Solarpark geprüft. Zudem hätte das Werk die bislang größte Investition der BASF in Indien dargestellt.

Die Ludwigshafener mussten aufgrund der Corona-Krise bereits Milliarden abschreiben und treten bei den Ausgaben weltweit auf die Bremse. Schuld war hauptsächlich der Nachfragerückgang aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Das laufende Sparprogramm hatte BASF deshalb bereits im April beschleunigt, das Investitionsbudget für 2020 auf 2,8 Milliarden Euro von ursprünglich 3,4 Milliarden gesenkt. An den langfristigen Wachstumsprojekten in Asien wollte der Chemiekonzern allerdings eigentlich festhalten.

Die drei Projektpartner BASF, die Abu Dhabi National Oil Company, die indischen Adani Group und die österreichische OMV-Beteiligung Borealis hatten im Oktober 2019 eine Absichtserklärung für eine Machbarkeitsstudie für das Chemiewerk unterzeichnet. Es sollte am Hafen von Mundra im indischen Bundesstaat Gujarat entstehen. Herzstück sollte eine neue Anlage zur Herstellung der wichtigen Basischemikalie Propylen aus dem Rohstoff Propan sein. Für die BASF dient Propylen als Ausgangsmaterial für zahlreiche Acrylsäureprodukte, darunter zum Beispiel Superabsorber für Windeln. Die Gesamtinvestition für den Komplex waren bei der Vorstellung des Projekts im Oktober 2019 mit bis zu vier Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) angegeben worden.

Ganz zu den Akten legen wollen die Partner ihre Pläne aber noch nicht. Laut BASF habe man vereinbart, "die Marktbedingungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und Möglichkeiten auszuloten, die sich im Laufe der Zeit ergeben könnten.” Denn die drei Unternehmen seien nach wie vor von den starken Rahmendaten des indischen Marktes überzeugt. Die BASF-Aktie schloss am Donnerstag mit etwa einem Prozent im Plus.