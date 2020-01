„Zur Konfirmation hatte ich nur einen Wunsch an meine Eltern: dass ich aufhören darf mit der Musik.“ Vier Jahre später nahm Uwe Schroeder-Wildberg (r.) Gesangsunterricht. Beim RNZ- Forum im Heidelberger Theater gab der MLP-Vorstandsvorsitzende – hier mit Chefredakteur und Moderator Klaus Welzel – einen großzügigen Einblick in sein Leben. Foto: Joe

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Wenn ein Firmenlenker sagt: "Wir brauchen Herzensbildung", dann ist das zumindest ungewöhnlich. Auch, wenn er ganz Persönliches preisgibt, über seine Eltern spricht, die eigentlich seine Adoptiveltern waren, wenn er einen feinen Humor pflegt und mit den Augen immer wieder seine Frau und die Kinder sucht, die in der ersten Reihe sitzen. Wer Uwe Schroeder-Wildberg so kennenlernt, dem bleibt nichts anderes übrig als die Erkenntnis: Hier sitzt ein außerordentlich sympathischer Mensch. So recht will man ihm den harten Manager erst einmal nicht abnehmen. Aber das ist er ohne Frage auch. Bei 4000 Mitarbeitern – unumgänglich. Seit mehr als 17 Jahren arbeitet er beim Finanzdienstleister MLP, erst als Finanzvorstand, dann hievte ihn 2003 der Aufsichtsrat auf den Chefposten. Er war gerade mal 38 Jahre alt.

Es hätte im Heidelberger Theater-Saal ein Abend der Zahlen werden können. Es wäre auch eine Geschichtsstunde über Aufstieg, Fall und Rettung einer großen, einstmals europaweit agierenden Firma denkbar gewesen. Über einen Mann, der die Historie drehte, mit Professionalität, Effizienz und Seriosität. Wurde es aber nicht. Denn der Chefredakteur der RNZ, Klaus Welzel, der jetzt schon im zehnten Jahr als Gastgeber, Journalist und Moderator zum RNZ-Forum einlädt, weiß, was seine Gäste erwarten: Sie wollen einen Menschen hinter seinen beruflichen Erfolgen sehen, wollen seine Familie und seine Hobbys kennenlernen, seine Stärken und Schwächen ausloten. Und wenn es gut läuft, Dinge erfahren, die so gut wie noch niemand kennt.

Hintergrund Uwe Schroeder-Wildberg, 54, ist seit 2003 MLP-Vorstandsvorsitzender. Wie MLP-Gründer Manfred Lautenschläger kommt er aus Karlsruhe. Nach einer Banklehre studierte er in Mannheim Betriebswirtschaftlehre, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen in Mannheim, arbeitete bei Südzucker, war im Vorstand der Gruppe [+] Lesen Sie mehr Uwe Schroeder-Wildberg, 54, ist seit 2003 MLP-Vorstandsvorsitzender. Wie MLP-Gründer Manfred Lautenschläger kommt er aus Karlsruhe. Nach einer Banklehre studierte er in Mannheim Betriebswirtschaftlehre, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen in Mannheim, arbeitete bei Südzucker, war im Vorstand der Gruppe Cortalconsors, Paris, bevor er zu MLP kam. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Heidelberg.

Wie am Donnerstagabend, als Welzel mit einem "Paukenschlag" die beliebte Reihe der RNZ im ausgebuchten Theater-Saal eröffnete: "Herr Schroeder-Wildberg, Sie haben bisher nicht in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, dass Ihre Eltern nicht Ihre leiblichen Eltern waren. Wissen denn Ihre engsten Mitarbeiter in der Firma Bescheid"? "Jetzt wissen sie es", kam es lakonisch von dem großen, schlanken 54-Jährigen. Aber er ließ sich noch mehr zu seiner Familiengeschichte entlocken. Dass er seine leibliche Mutter nie kennengelernt hat, dass er gleich nach seiner Geburt noch im Krankenhaus in die Arme jener Frau gelegt wurde, die für ihn seine Mutter ist.

Er erzählte, dass er auch seinen Erzeuger nie getroffen hat, dafür aber ein "spätes Glück" erfahren durfte. Er fand seinen Halbbruder. Jahrelang hatte er nach Angehörigen gesucht. Im Jahr 2014 konnte er einen ersten Kontakt zu seinem Halbbruder aufnehmen.

Eine Organisation für "Familienzusammenführung" hatte es möglich gemacht. Und als seine Frau ihn eines Tages fragte, warum ihnen der Suchdienst ein Foto von ihm zuschicke, da wusste er: "Ich konnte endlich meinen Bruder, der in den USA lebte, in den Arm nehmen".

Ein sehr inniges Verhältnis ist aus der ersten Begegnung entstanden. Gefunden hat er ein Jahr später auch seine Halbschwester, ebenfalls in den USA lebend. Und Schroeder-Wildberg erzählt auch von dem tragischen Tod seiner kleinen Schwester in Hockenheim, die mit 14, es war ein Tag vor seiner Abiturfeier, von einem betrunkenen Eiswagenfahrer überfahren wurde.

Es sind diese Schicksale, die berühren. Die meisten im Saal wissen, dass Schroeder-Wildbergs Leben auch hätte ganz anders verlaufen können. Schließlich galt es für ihn auszuloten: Sänger oder ein Mann der Zahlen. Wie so viele Kinder wurde er in der Grundschule mit Blockflöte gequält, dann kamen Melodica und ein Akkordeon dazu. "Zur Konfirmation, also mit 14, hatte ich aber nur einen Wunsch an meine Eltern: dass ich aufhören darf mit der Musik", erzählt der Manager. Er durfte aufhören.

Allerdings zu seinem 17. Geburtstag wünschte er sich eine Westerngitarre und fing an, dazu zu singen. Seiner Mutter hat das ausgesprochen gut gefallen ("Wie Mütter halt so sind"). Er bekam zum 19. Geburtstag Gesangsunterricht geschenkt. Die Mutter hatte gut hingehört: Der Junge konnte singen. Bariton. Also nahm er neben seiner Banklehre in Altlußheim und später dem Studium Gesangsunterricht. "Ein Kammersänger des Mannheimer Nationaltheaters wurde mein Lehrmeister – ein echter Glücksgriff", sagt er heute.

Losgelassen hat ihn die Musik bis heute nicht. Eine Quelle der Kraft und der Entspannung. Nein, an Bilanzen und Vertriebszahlen denkt er beim Singen nicht: "Sie können beim Singen nicht denken. Das ist das Gleiche wie mit dem Gähnen. Wenn Sie gähnen, können Sie auch nicht denken". Öffentliche Auftritte sind rar geworden. Gerne erinnert er sich aber an die Zeit, als er für Hochzeiten engagiert wurde. "Da habe ich gut Geld verdient". So zwischen 80 und 100 und manches Mal sogar 200 Mark, freut er sich noch heute. Aber nicht nur mit Gesang füllte er seine Kasse auf. Er jobbte nebenbei beim Italiener, putzte im Antiquitätenladen Gläser, stand im "Kaffeehaus" in Schwetzingen hinter dem Tresen. Doch irgendwann waren ihm der Rauch (wegen der Stimme) und die Hektik zuviel.

Hintergrund "Als MLP-Gründer Manfred Lautenschläger mir das Angebot machte, in das Unternehmen einzusteigen, sagte er am Telefon zu mir: ,Bitte fassen Sie das jetzt nicht falsch auf: Aber bei mir war es Liebe auf den ersten Blick‘." * "Natürlich haben Manfred Lautenschläger und ich auch unterschiedliche Meinungen. Aber es ist wie in einer Ehe: Nie schlafen [+] Lesen Sie mehr "Als MLP-Gründer Manfred Lautenschläger mir das Angebot machte, in das Unternehmen einzusteigen, sagte er am Telefon zu mir: ,Bitte fassen Sie das jetzt nicht falsch auf: Aber bei mir war es Liebe auf den ersten Blick‘." * "Natürlich haben Manfred Lautenschläger und ich auch unterschiedliche Meinungen. Aber es ist wie in einer Ehe: Nie schlafen gehen, wenn man noch Zwietracht hat. Am Ende geht es doch darum, dass man miteinander kann." * "Wenn es um Strategie geht, dann ist es schlecht, Unternehmensberater zu fragen." * Antwort auf die Frage, warum er das Internet als Vertriebsweg ausgebaut hat, und nicht nur auf persönliche Beratung setzt: "Ich bin jetzt 17 Jahre in diesem Unternehmen und es ist nie langweilig. Aber die Impulse müssen sich, entsprechend der Zeit, auch ändern." * "Im Grunde bin ich ein MLP-Modellkunde. Ich muss mich um nichts kümmern und der Berater spricht mit meiner Frau." * "In Paris ist es leichter, eine Wohnung zu finden, als in Heidelberg. Hier haben wir erst nach acht Monaten unsere spätere Bleibe gefunden." * "Für Kinder ist Heidelberg die perfekte Stadt, aber auch für Ältere. Es gibt keinen schöneren Platz als Heidelberg." * "Immerhin sagte mein Gesangslehrer, dass ich zu den oberen 20 Prozent gehöre und ein klassische Sängerkarriere denkbar wäre. Ich habe mich dann doch anders entschieden." * "Wenn es um den Gesang geht, ich trete ja noch gelegentlich auf, dann ist meine Frau die schärfste Kritikerin. Sie fragt dann: ‚Warum machst du so etwas? ‘" * "Natürlich sind Musik und ein Betriebswirtschaftsstudium komplett konträr. Aber ich habe durch die Musik Wichtiges für meine Führungsposition gelernt. Darüber hinaus ist sie ein wunderbarer Ausgleich und ein guter Weg zur Entspannung. Am Wochenende singe ich gerne auch mal zuhause. Die Kinder sagen: zu oft." * Mit welchem Lied eroberte er seine Frau? "Als ich ihr einen Heiratsantrag machte, da habe ich von Louis Armstrong ,What a wonderful world‘ gesungen." * "Ja, meine Kinder sind sehr musikalisch. Tun aber so, als wären sie es nicht." * Auf die Frage, ob der den Intendanten des "Heidelberger Frühling" als Vorstand der Stiftung berät: "Das würde ich mir nie anmaßen. Thorsten Schmidt und sein Team brauchen keinen Rat von mir. Die Stiftung hat nichts mit Programmgestaltung zu tun. Sie soll zur Unterstützung da sein." * "Ich bin nicht so einer … schon mein Vater trug den Doppelnamen Schroeder-Wildberg." * "Von Karlsruhe nach Hockenheim zu ziehen, das war schon ein Kulturcrash. Und mit acht Jahren war ich doch etwas einsam. Auch sprachlich. Meine Eltern waren Flüchtlingskinder und zuhause wurde Hochdeutsch gesprochen." * "Fußball hat mich schon immer begeistert. Beim FC Hockenheim habe ich mich als Libero nach oben entwickelt. Ich bin auch gerne gelaufen – nur nicht so schnell. Aber für die Mädchenmannschaft war ich auch nicht wirklich geeignet." * Vor zwei Jahren hielt Schroeder-Wildberg zum 50-jährigen Bestehen des Hockenheimer Gauß-Gymnasiums als ehemaliger Schüler die Festrede. Seine Hauptbotschaft: "Ich bin kein Freund von G8, jeden Nachmittag Unterricht. Wo soll sich da ein junger Mensch entwickeln? Wo bleibt da der Sport, die Musik oder auch mal die Langeweile?" * Auf die Frage, wo sich der MLP-Chef Rat holt: "Das kommt ganz auf die Situation an. Auf alle Fälle muss eine große Vertrauensbasis da sein. Und es braucht auch gute Zuhörer, das können auch nicht so viele." ith

Nicht gerade ohne Hektik und Stresssollte sein weiteres Leben verlaufen. Erst recht nicht, als er zu MLP kam. Da lag der Traum vom Windsurfer (eine absolute Leidenschaft) schon gefühlte Lichtjahre hinter ihm. Da hatte er schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni gearbeitet, hatte bei Prof. Wolfgang Gerke in Nürnberg promoviert über die "Entscheidungsfindung an den Wertpapiermärkten", hatte bei Südzucker gearbeitet und sollte als Finanzvorstand für die Gruppe Cortalconsors nach Paris gehen. Die Weichen waren gestellt. Dann kam 2002 das Angebot von MLP und er entschied sich anzunehmen. Warum? Weil er seit Jahren MLP-Kunde war, weil für ihn MLP positiv belegt war, weil er Heidelberg und die Umgebung sowieso mochte und weil er Vertrauen zu Manfred Lautenschläger gefasst hatte.

Dabei war die Lage damals alles andere als rosig. MLP hatte erstmals in seiner 32-jährigen Geschichte einen enormen Verlust eingefahren. Das Vertrauen von Kunden und Beratern war dahin. Auch darüber redete Schroeder-Wildberg. Branchenkenner räumten dem Neuen wegen fehlender Erfahrung im Versicherungsgeschäft allerdings nicht die besten Erfolgschancen ein. Sie sollten sich irren. Er schaffte es, MLP wieder in sicheres Fahrwasser zu bringen, durch kluge Entscheidungen, durch Transparenz, durch Unabhängigkeit, durch ein Klima des Vertrauens.

Manfred Lautenschläger, der als Aufsichtsrats-Chef sofort von Schroeder-Wildberg eingenommen war, hatte sich nicht geirrt. Ganz in seinem Sinn führt da einer die Geschäfte, bei dem Mitmenschlichkeit und Freundlichkeit oberste Prioritäten haben. So wie auch Moderator Welzel am Anfang bekannte: "Das Erste, was mir bei MLP auffiel, das war die Freundlichkeit, die einem hier entgegenschlägt". Von den Gästen gabs lang anhaltenden Applaus für einen kurzweiligen Abend.