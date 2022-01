„Impfschäden aufgrund angeordneter Massenimpfungen“ sind bei der ADAC-Unfallversicherung nicht abgedeckt. Das versetzt einschlägige Gruppen im Netz in Aufregung. Foto: dpa

Von Caspar Oesterreich

München. Wer sich über die Unfallversicherung des ADAC informieren will und es schafft, auf der Webseite bis ganz nach unten zu scrollen, mag im ersten Moment etwas stutzen. "Impfschäden aufgrund angeordneter Massenimpfungen" sind nicht von den Leistungen abgedeckt, ist dort zu lesen. Einschlägige Telegram-Gruppen und zum Teil auch Twitter-Deutschland stürzte diese Erkenntnis in den vergangenen Tagen in helle Aufregung.

Impfgegner sahen sich auf einmal von den "Gelben Engeln" bestätigt: "Warum versichert der ADAC plötzlich keine Impfschäden mehr? Ich dachte, die Corona-Impfung wäre völlig unbedenklich" kommentierte etwa der Nutzer "@Querdenken351" suggestiv auf dem Kurznachrichtendienst und sendete gleich auch noch einen Screenshot der Webseite hinterher. Ein anderer fragte in Versalien: "Weiß der ADAC, was wir nicht wissen (sollen)?" Und der nächste vermutete, "vor der Covid-19 Impfung stand das wahrscheinlich nicht dabei" und teilte ein Bild, das einerseits die klare Aufforderung des ADAC für die Corona-Impfung, anderseits besagten Passus gegenüberstellt. "In den Tod locken und dann die Hilfe verwehen. Der ADAC macht es ganz perfide", ist unter der Collage zu lesen.

Die Front auf der anderen Seite vermutete dagegen erst gefälschte Screenshots, überzeugte sich dann von dem Gegenteil und flüchtete sich schließlich in die Vermutung, dass da sicherlich ein "Troll", ein Hacker am Werk gewesen sei. "Leider kein Fake. Es sieht so aus, dass hier ein Impfgegner die Seite direkt am Server mit falschen Informationen bestückt hat", schrieb beispielsweise der Twitter-Nutzer "@chris1899". Richtig ist keine dieser Vermutungen.

Der ADAC selbst hat den Hinweis auf die Webseite geschrieben, laut Pressestelle schon vor vielen Jahren. "Impfschäden gehören zu den versicherten Risiken im Rahmen der ADAC Unfallversicherung. Entsprechend dem Versicherungsvertrag zustehende Leistungen werden vollumfänglich erbracht", teilte Alexander Machowetz, Leiter der Unternehmenskommunikation, auf RNZ-Anfrage mit. "Eventuelle Folgen einer staatlich angeordneten Impfung sind allerdings nicht im Versicherungsumfang abgedeckt. Dieser Ausschluss ist bereits seit dem Jahr 2007 Teil der Versicherungsbedingungen und steht nicht mit Covid-19 in Zusammenhang. Wir distanzieren uns von Versuchen, den ADAC für sachfremde Zwecke zu missbrauchen."

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gegen "Leistungsverweigerer-Gerüchte in sozialen Medien" gewehrt: "In der Unfallversicherung sind Impfschäden standardmäßig nicht mitversichert – daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert", hieß es dort. Warum auch? Kommt es bei Corona-Impfungen zu Schäden, haftet der Staat. So sieht es das Infektionsschutzgesetz vor.