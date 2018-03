Mannheim. (dbe) Die beliebte Veranstaltungsreihe TED kommt in die Region. Bei TEDx Mannheim werden am Donnerstag unter anderem der dm-Gründer Götz Werner, der Astronaut Reinhold Ewald und die Tennisspielerin Anke Huber sprechen. Die RNZ hat mit dem Organisator Oliver Brümmer gesprochen.

Herr Brümmer, wie kamen Sie dazu, die TED-Veranstaltungsreihe nach Mannheim zu holen?

Mein Arbeitgeber hat eine frühere TED-Veranstaltung bei der European Space Agency (ESA) gesponsert. Da haben zum Beispiel Astronauten von ihren Erfahrungen erzählt. Ich fand das Format super und da zu diesem Zeitpunkt gerade mein Umzug zurück in meine Heimat in Mannheim anstand, war für mich klar, dass ich dieses Format in die Region holen wollte.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Gäste ausgewählt?

Uns war es wichtig, Vertreter aus ganz verschiedenen Disziplinen zu gewinnen. Die Speaker aus der Wirtschaft waren schnell gefunden, das ist mein Terrain. Im Team haben wir uns dann noch Korridore gesetzt, die wir besetzten wollten, wie zum Beispiel Kunst, Musik, Extremsportarten oder den Bereich Weltraum. Uns ist die Qualität der Talks wichtig. Die Zuschauer sollen aus ihrem Alltag rausgerissen werden und neue Impulse für ihr eigenes Denken bekommen.

Was waren bei der Organisation die größten Herausforderungen?

Häufig waren es die kleinen organisatorischen Dinge. So haben wir lange nach einer Lösung gesucht, einen unserer Redner, der im Rollstuhl sitzt, über die Treppe auf die Bühne zu bekommen. Da die Steigung zu steil ist, können wir letztendlich keine Treppenraupe benutzen und müssen ihn hochtragen.

Sie haben mit einer öffentlichen Kampagne versucht, Sebastian Vettel für die Veranstaltung zu begeistern. Wieso war Ihnen das so wichtig?

Sebastian Vettel ist ein Aushängeschild der Region. Als wir nach einem Sportler gesucht haben, haben wir direkt an ihn gedacht. Mit der Kampagne wollten wir auf uns aufmerksam machen. Unsere ersten Anfragen wurden von Sebastian Vettels Team nicht beantwortet. Durch die große Aufmerksamkeit unserer Kampagne sind wir nun im Kontakt mit ihm und hoffen, dass er das nächste Mal dabei ist.

Gibt es schon Pläne für den nächsten TED-Talk in der Region?

Wir schauen erst einmal, wie die Veranstaltung läuft und holen uns Feedback ein. Dann setzen wir uns wieder zusammen.