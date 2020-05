Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) werden von Hackern erpresst. Das teilte der Energieversorger am Mittwoch mit. Demnach erbeuteten Unbekannte bei einem Hackerangriff auf die IT-Systeme der TWL Daten von Kunden und Mitarbeitern sowie Geschäftsdaten. Diese Daten drohten die Erpresser zu veröffentlichen, sofern nicht Lösegeld in zweistelliger Millionenhöhe gezahlt werde. Da TWL sich geweigert habe zu zahlen, seien die erbeuteten Daten im "Darknet" veröffentlicht worden, hieß es in der Mitteilung.

Die Werke hatten demnach am 20. April entdeckt, dass Kriminelle Daten aus den Systemen stahlen. Trotz der Maßnahmen, die umgehend eingeleitet worden seien, seien mehr als 500 Gigabyte an Daten entwendet worden. Die Ermittlungen ergaben demnach, dass die Hacker Mitte Februar über eine infizierte E-Mail-Anlage in die Systeme gelangten, die von den technischen Abwehrsystemen nicht erkannt worden sei. "In den darauffolgenden Wochen schafften es die Kriminellen trotz zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen, sich unerkannt im Netzwerk von TWL auszubreiten", hieß es in der Mitteilung.

Dass TWL den Vorfall erst jetzt öffentlich machte, begründete das Unternehmen mit den Arbeiten an der Gegenabwehr und den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden.

Am 30. April, so die Mitteilung, habe die Hackergruppe Kontakt zu TWL aufgenommen und versucht, Lösegeld im zweistelligen Millionenbereich zu erpressen. "Gedroht wurde mit der Veröffentlichung der gestohlenen Daten." Da der Energieversorger das ablehnt habe, seien die erbeuteten Daten im "Darknet" veröffentlicht worden, einem Bereich des Internets, in dem Nutzer anonym kommunizieren können. "Für TWL ist es selbstverständlich, keine Geschäfte mit Kriminellen zu machen und nicht auf Lösegeldforderungen einzugehen, um weitere kriminelle Machenschaften nicht noch zu fördern", erklärte der Energieversorger. "Dazu kommt, dass selbst die Zahlung eines Lösegelds erfahrungsgemäß nicht zu einem Stopp der Datenverbreitung im Internet geführt hätte."

Seit Anfang der Woche würden nun Kunden von Kriminellen per E-Mail angeschrieben. In den Nachrichten werde TWL mangelnde Kooperation und Fehlverhalten vorwerfen – wohl um weiteren Druck auf das Unternehmen auszuüben, wie TWL vermutete. Parallel hätten die Täter angefangen, die gestohlenen Daten im Darknet zu veröffentlichen – unter anderem Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, sofern sie bei TWL hinterlegt, sowie die Bankverbindung, wenn TWL eine Einzugsermächtigung erteilt wurde. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass alle seine Kunden und Geschäftspartner betroffen sind.

"Wir bedauern zutiefst, dass unsere Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner von diesem Vorfall betroffen sind, und entschuldigen uns in aller Form für die Unannehmlichkeiten, die ihnen entstanden sind beziehungsweise noch entstehen könnten", erklärten die TWL-Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl. "Uns ist der Ernst der Lage bewusst. Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an der Aufbereitung des Sicherheitsvorfalls." Gleichzeitig sei das Unternehmen entsetzt von der kriminellen Energie, die hinter diesem Angriff stecke. Kunden rät TWL, regelmäßig ihre Kontobewegungen zu prüfen und gegebenenfalls Passwörter zu ändern. TWL versorgt rund 100.000 Haushalte in Ludwigshafen und ganz Deutschland mit Energie und Trinkwasser.

Kontakt für TWL-Kunden: E-Mail: kundenservice@twl.de, Telefon: 0800/1122700