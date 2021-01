Von Barbara Klauß

Mannheim/Gütersloh. Den Mangel an Fachkräften bezeichnen Wirtschaftsvertreter seit Jahren als eines der drängendsten Probleme für hiesige Unternehmen. Die aktuellen Herausforderungen in der Corona-Pandemie drängen das Thema zwar in den Hintergrund – erledigt hat es sich damit aus Sicht von Experten allerdings nicht. Im Gegenteil, wie etwa Harald Töltl meint, der als Geschäftsführer bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar für die Berufsbildung zuständig ist. Aus seiner Sicht verschärft die Pandemie das Problem eher: "Die Bugwelle, die wir hier ohnehin haben, erhöht sich durch Corona noch."

Einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung zufolge, die in dieser Woche in Gütersloh vorgestellt wurde, rechnen 54 Prozent der Unternehmen in Deutschland damit, dass es in diesem Jahr zu Engpässen kommen wird. Im Vorjahr gaben 55 Prozent an, über weniger Fachkräfte zu verfügen, als benötigt würden. Am meisten fehlen Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung (37 Prozent) und Akademiker (27). "Besonders der Gesundheitssektor und das Bauwesen leiden unter Engpässen", erklärt Matthias Mayer von der Bertelsmann Stiftung.

Die Ergebnisse der Studie bestätigt IHK-Geschäftsführer Töltl mit Blick auf die Region Rhein-Neckar. Und er geht davon aus, dass sich das Problem, das aufgrund des demografischen Wandels ohnehin programmiert sei, durch Corona noch verschärfen werde. Schon, weil in der pandemiebedingten Krise weniger ausgebildet wird als in normalen Zeiten.

So ging die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Kammerbezirk der IHK Rhein-Neckar im vergangenen Jahr um 14 Prozent zurück (Stand Ende Dezember), wie Töltl sagt. Am deutlichsten war der Rückgang demnach in den Städten Heidelberg (-18 Prozent) und Mannheim (-17 Prozent), etwas niedriger fiel er im Neckar-Odenwald-Kreis (-13 Prozent) und im Rhein-Neckar-Kreis aus (-9 Prozent) aus. Bundesweit wurden 2020 in Industrie und Handel rund 14 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, im Handwerk gab es laut der "Deutschen Handwerkszeitung" ein Minus von 7,5 Prozent.

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Manche Unternehmen hätten in der Corona-Krise aufgrund des geringeren Arbeitsaufkommens weniger Bedarf, meint Töltl. Oder sie könnten sich Einstellungen gerade schlicht nicht leisten. Andere seien in diesen unsicheren Zeiten zurückhaltend. "Ein Gastronom, der keine Zukunftsperspektive sieht, stellt keinen Auszubildenden ein", meint er. "Das ist ein riesiges Problem."

Zudem hat Töltl die Erfahrung gemacht, dass auch die jungen Leute zögerlicher sind als sonst. Manche warteten ab, wie sich die Situation entwickle, und blieben etwa länger auf der Schule. Andere begännen lieber ein Studium – "zum Teil auch in der Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt in ein paar Jahren wieder besser aussieht", so Töltl. Dabei bemängeln Wirtschaftsvertreter schon lange, dass es in Deutschland mehr akademisch gebildete Menschen gebe als der Arbeitsmarkt benötige – und zu wenige mit einer dualen Ausbildung. "Das wird durch Corona nicht besser", meint Töltl. "Dabei müsste man jetzt die Leute ausbilden, die man in ein paar Jahren braucht."

Dass die Zahl der Ausbildungsverträge stark zurückgehen würde, war bereits nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 abzusehen. Im Sommer brachte daher das Bundeskabinett eine "Azubi-Prämien" auf den Weg: Kleine und mittelständische Firmen, die mit großen Umsatzeinbrüchen und Kurzarbeit zu kämpfen haben und ihre Ausbildungsplätze erhalten oder ausbauen, bekommen pro Ausbildungsplatz staatliche Prämien von bis zu 3000 Euro. Zwar sprechen die Kammern davon, dass in der zweiten Jahreshälfte noch eine Aufholjagd gelungen sei. Schließen ließ sich die Lücke aber offenbar nicht.

Derzeit sei es für die jungen Leute und die Betriebe sehr schwer, überhaupt miteinander in Kontakt zu kommen, erklärt Töltl. Messen und Informationsveranstaltungen fielen pandemiebedingt aus, Berater kommen kaum noch in die Schulen. Die IHK Rhein-Neckar will deshalb Unternehmen und Bewerber verstärkt digital zusammen bringen und im Frühjahr eine virtuelle Ausbildungsmesse starten, bei der sich Schulabgänger und Betriebe trotz Corona wieder treffen können.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet zusammen mit den acht Handwerkskammern des Landes im März und April ein virtuelles Azubi-Speed-Dating an. Betriebe können sich ab sofort registrieren (https://valyn.de/azubi-speed-dating-handwerk). Ab 15. Februar können Bewerber ihre Gespräche online buchen.

Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) warnte Im Dezember davor, dass junge Menschen, die jetzt nicht ausgebildet würden, künftig als Fachkräfte fehlen werden. Der Einbruch bei den Neuverträgen in der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 habe nie vollständig ausgeglichen werden können, sagte Präsident Hans Peter Wollseifer.