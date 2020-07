Von Matthias Kros

Walldorf. Auch die Walldorfer SAP schließt sich dem Werbeboykott zahlreicher Unternehmen gegen Facebook an, die damit gegen den Umgang mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten protestieren. "SAP tritt dem Aktionsbündnis ’Stop Hate For Profit’ bei, dies ist ein wichtiger Bestandteil unseres Einsatzes für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung", sagte ein Konzernsprecher am Dienstag auf Anfrage. "Wir setzen daher alle Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram aus, bis das Unternehmen ein deutliches Signal gegen die Verbreitung von Hasskommentaren und Rassismus auf seinen Plattformen sendet". Der Bilderdienst Instagram ist ein Tochterunternehmen von Facebook.

Für einen nachhaltigen Wandel müsse auch SAP seine Rolle auf Plattformen hinterfragen, die systematisch die Verbreitung von Hass und Rassismus fördern, so der Unternehmenssprecher in Walldorf weiter. Via dem Nachrichtendienst Twitter meldete sich am Dienstag auch SAP-Vorstandschef Christian Klein zu Wort: "Wir unterstützen die #StopHateForProfit-Kampagne und werden uns weiterhin entschieden gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus einsetzen", schrieb er.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Anti-Rassismus-Proteste vor allem in den USA war der Druck auf Online-Plattformen zuletzt gestiegen, mehr gegen diskriminierende Inhalte zu unternehmen. Mehrere US-Bürgerrechtsgruppen forderten einen Boykott gegen Facebook, das sich lange Zeit geweigert hatte, Hassbotschaften und problematische Beiträge von Politikern zu markieren. Die Mitte Juni ins Leben gerufene "Stop Hate For Profit-Bewegung" verzeichnet mittlerweile rund 200 Unternehmen, die ihre Werbung auf Facebook erst einmal stoppen – darunter der Konsumgüterriese Unilever, der japanische Autohersteller Honda, Coca Cola und die Kaffeehaus-Kette Starbucks.

Unter diesem Druck will Facebook nun stärker gegen "hate speech" (Hass-Reden) und Falschmeldungen vorgehen, wie Chef Mark Zuckerberg betonte. Das Unternehmen werde "zusätzliche Vorkehrungen treffen, um allen zu helfen, sicher zu bleiben, informiert zu bleiben und letztendlich ihre Stimme dort einzusetzen, wo es am wichtigsten ist – bei Wahlen", schrieb er.

Am Montag hatte sich mit Veganz, einem Anbieter für vegane Lebensmittel, ein erstes deutsches Unternehmen dem Boykott angeschlossen. Am Dienstag kam neben SAP unter anderem Volkswagen hinzu. Der weltgrößte Autokonzern setzt Anzeigen auf Facebook aus, wie VW in Wolfsburg erklärte. Man stehe für ein "offenes und gleichberechtigtes Miteinander", hieß es zur Begründung. "Ein Umfeld von Falschmeldungen oder Hassbotschaften ist für uns nicht akzeptabel." Der Dialog mit dem Online-Riesen solle aber aufrechterhalten werden.

"Hasskommentare, diskriminierende Äußerungen und Posts mit gefährlichen Falschinformationen dürfen nicht unkommentiert veröffentlicht werden und müssen Konsequenzen nach sich ziehen", betonte Volkswagen. Das Unternehmen hatte jüngst selbst Kritik durch einen als rassistisch empfundenen Werbespot bei Instagram auf sich gezogen, sich entschuldigt und die Vorfälle intern aufgearbeitet.