Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat an ihrem Standort Qingpu nahe Schanghai das 9999. Druckwerk gebaut und an die Druckerei Xian Jun Long ausgeliefert. In seinem per Video übertragenen Glückwunsch lobte Konzernchef Rainer Hundsdörfer die Fabrik als "Erfolgsstory".

Deshalb werde man weiter investieren und die Belegschaft auf über 1000 Mitarbeiter erhöhen. Das Druckvolumen in China nehme trotz Corona wieder Fahrt auf und habe das Vorjahresniveau bereits überschritten.