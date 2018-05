Heidelberg/Berlin. (dbe) Der geplante und eigentlich kurz bevorstehende Börsengang des Wissenschaftsverlags Springer Nature wird verschoben. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hätten der Verlag und die Gesellschafter den Börsengang "aufgrund des Marktumfeldes" zeitlich nach hinten verlegt. Anteilseigner des Verlags sind die Holtzbrinck Publishing Group und der britische Finanzinvestor BC Partners.

"Springer Nature und ihre Gesellschafter werden weiterhin das Marktumfeld im Allgemeinen und Möglichkeiten bezüglich eines IPO von Springer Nature in der Zukunft genau bewerten", schrieb das Unternehmen in einer Mittelung. Weitere Details nannte der Verlag nicht.

Springer Nature beschäftigt am Standort Heidelberg rund 880 Mitarbeiter, mehr als am Hauptsitz in Berlin. Erst am Freitag hatte Springer bekannt gegeben, dass der Holtzbrinck-Verlag bei dem geplanten Börsengang die Anteile an Springer Nature erhöhen wollte und für 200 Millionen Euro Aktien kaufen wollte. Die Preisspanne für die bis zu gut 145 Millionen angebotenen Aktien sollte laut früherer Mitteilung bei 10,50 bis 14,50 Euro je Anteilschein liegen.